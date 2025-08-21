В аэропорту Сочи утром 21 августа на вылет и прилет задерживаются 51 рейс. Среди них самолеты в Турцию и Грузию
В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Анталью, Батуми, а также в Москву, Санкт-Петербург и еще 11 российских городов
21 августа в аэропорту Сочи отмечаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет перенесли 30 рейсов. Среди них самолеты в Анталью, Москву, Батуми, Оренбург, Ноябрьск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфу, Чебоксары, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Новосибирск, Нижнекамск, Омск. Время задержек составляет от 40 минут до шести часов.
На прилет опаздывают 21 рейс из Тюмени, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Новосибирска, Антальи, Томска, Москвы, Оренбурга, Екатеринбурга, Чебоксар, Омска, Уфы, Ноябрьска и Нижнекамска. Время задержек — от 20 минут до шести с половиной часов.
При этом об ограничениях полетов в авиагавани Сочи пресс-служба аэропорта не сообщала.
Министерство обороны РФ заявило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили 49 беспилотников. 21 — над территорией Ростовской области, 7 — над Воронежской областью, 5 — над Белгородской областью, 4 — над Крымом, по 3 — над Брянской и Калужской областями, по 2 — над Орловской областью и акваторией Черного моря, по 1 — над Курской и Тульской областями.
