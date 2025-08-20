Две авиакомпании заявили, что продолжат полеты в Геленджик в осенне-зимний период

Авиакомпании S7 и «Аэрофлот» открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы

19 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что авиакомпания S7 открыла продажу билетов на регулярные рейсы Геленджик — Новосибирск на осень и зиму. Самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

По данным сайта S7, стоимость билета на рейс из Новосибирска в Геленджик в ноябре и декабре начинается от 13 683 рублей. Стоимость перелета перед новогодними праздниками достигает 35 703 рублей.

Стоимость билета из Геленджика в Новосибирск в ноябре и декабре также начинается от 13 683 рублей. Стоимость перелета перед новогодними праздниками — до 22 758 рублей.

«Это даст конкурентноспособные цены»:

Также 19 августа пресс-служба компании «Аэрофлот» сообщила об открытии продаж билетов на рейсы в Геленджик из Москвы в осенне-зимний период. Перелеты туда и обратно будут осуществляться ежедневно на лайнерах Airbas A320.

Стоимость билета из Москвы в Геленджик и обратно в ноябре и декабре начинается от 10 724 рублей. Перед новогодними праздниками стоимость доходит до 17 960 рублей.

19 августа Росавиация представила отчет за первый месяц работы аэропорта Геленджика. За это время терминал обслужил 220 рейсов, принял и отправил 32,7 тыс. пассажиров. В среднем в сутки аэропорт принимал 1021 человека.

«Эти цифры наглядно демонстрируют востребованность воздушной гавани и большой туристический потенциал курорта», — заявили сотрудники Росавиации.

Ранее Юга.ру сообщали, что в аэропорту Геленджика из-за атак БПЛА стали задерживаться рейсы. А 8 августа в целях обеспечения безопасности авиагавань курорта закрывали.

Как писали Юга.ру, авиабилеты в Сочи подешевели. На курорт из разных городов можно долететь менее чем за 10 тыс. рублей.

