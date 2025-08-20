Две авиакомпании заявили, что продолжат полеты в Геленджик в осенне-зимний период

Авиакомпании S7 и «Аэрофлот» открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы

19 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что авиакомпания S7 открыла продажу билетов на регулярные рейсы Геленджик — Новосибирск на осень и зиму. Самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

По данным сайта S7, стоимость билета на рейс из Новосибирска в Геленджик в ноябре и декабре начинается от 13 683 рублей. Стоимость перелета перед новогодними праздниками достигает 35 703 рублей.

Стоимость билета из Геленджика в Новосибирск в ноябре и декабре также начинается от 13 683 рублей. Стоимость перелета перед новогодними праздниками — до 22 758 рублей.