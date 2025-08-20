Полиция Ростовской области задержала мошенника, вымогающего деньги через приложение Max

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В городе Шахты задержали мужчину, который использовал для преступлений недавно запущенный российский менеджер Max

20 августа представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в городе Шахты полицейские задержали мужчину по подозрению в пособничестве «зарубежным мошенникам». Он использовал для преступлений российский менеджер Max.

«Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тыс. рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей», — рассказала Волк. 

Мессенджер МАХ обвинили в слежке за пользователями через камеры:

По ее словам, правоохранители установили личности остальных участников преступления, принимаются меры к их задержанию. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Похищенные деньги были заблокированы на счете, и мошенникам не удалось их получить. После расследования женщине пообещали помочь вернуть средства.

Напомним, что 8 августа в российском мессенджере Max эксперты сервиса «Защитник МТС» зафиксировали первые случаи активности мошенников, которые тестируют новые схемы обмана пользователей.

19 августа стало известно, что в Ростове-на-Дону 12-летний ребенок через это приложение отдал преступникам почти 1 млн рублей.

Как писали Юга.ру, 13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, решение приняли для борьбы с киберпреступностью, так как именно эти иностранные сервисы используют мошенники для обмана и вымогательства денег у россиян.

Безопасность Деньги Интернет Мошенничество Полиция Связь Социальные сети Технологии

Новости

«Многоточие» выступит в Краснодаре. У олдов защемит в душе тоска
Полиция Ростовской области задержала мошенника, вымогающего деньги через приложение Max
Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением семью экс-депутата Госдумы Гаджиева* и изъять у них 2 млрд рублей
Пенсионер без ведома властей установил скульптуру о войне в Ессентуках. Местным жителям она не понравилась
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С. Что с Черным и где вода теплее всего?
Ливни, грозы и смерчи над морем. В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение

Лента новостей

«Необдуманное и вредительское действие»
Сегодня, 18:00
«Необдуманное и вредительское действие»
Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram
В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы
Сегодня, 14:50
В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы
Что на это ответил сам завод?
«Нервный климат»
Вчера, 14:47
«Нервный климат»
В Краснодарском крае прогнозируют усиление штормов, засух и наводнений

Реклама на сайте