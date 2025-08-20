Полиция Ростовской области задержала мошенника, вымогающего деньги через приложение Max

В городе Шахты задержали мужчину, который использовал для преступлений недавно запущенный российский менеджер Max

20 августа представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в городе Шахты полицейские задержали мужчину по подозрению в пособничестве «зарубежным мошенникам». Он использовал для преступлений российский менеджер Max. «Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тыс. рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей», — рассказала Волк.

По ее словам, правоохранители установили личности остальных участников преступления, принимаются меры к их задержанию. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Похищенные деньги были заблокированы на счете, и мошенникам не удалось их получить. После расследования женщине пообещали помочь вернуть средства. Напомним, что 8 августа в российском мессенджере Max эксперты сервиса «Защитник МТС» зафиксировали первые случаи активности мошенников, которые тестируют новые схемы обмана пользователей. 19 августа стало известно, что в Ростове-на-Дону 12-летний ребенок через это приложение отдал преступникам почти 1 млн рублей.