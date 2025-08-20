Пенсионер без ведома властей установил скульптуру о войне в Ессентуках. Местным жителям она не понравилась

Ставропольский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «КМВ РУ»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «КМВ РУ»

Жители Ессентуков раскритиковали скульптуру «Дети войны», которая появилась в местном парке Победы рядом с памятником труженикам тыла

20 августа телеграм-канал «КМВ РУ» сообщил, что в ессентукском парке Победы рядом с памятником труженикам тыла 85-летний пенсионер Анатолий Баранов установил скульптуру «Дети войны». При этом местный житель не согласовал свои действия с властями.

Горожане раскритиковали «Детей войны». Приводим некоторые комментарии пользователей в соцсетях:

  • «Пенсионеру, конечно, спасибо за такую инициативу, но выглядит не очень».
  • «Но это лица стариков, а не детей! Выглядит ужасно!»
  • «Он художник, он так видит».
  • «Скульптура выглядит как насмешка над памятью, даже не вписывается в мемориальный комплекс. Как заплата на одежде».
  • «Знаменитая Аленушка вернулась, но с детьми».
  • «Я категорически за, чтобы это уродство осталось. С удовольствием бы сходил посмотреть вживую. И чтобы туристы ходили и фоткались. Когда так плохо, что даже хорошо».

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:

 Мэр Ессентуков Владимир Крутников подтвердил, что скульптура с изображением женщины и двух детей появилась в парке незаконно.

«Да, он не прав, что установил композицию без соответствующего разрешения и согласования (хотя кто-то из депутатов ему сказал, что сделать так можно). Демонтаж будет произведен. Композиция будет перевезена на Братское кладбище», — заявил градоначальник.

Как писали Юга.ру, в 2023 году люди раскритиковали скульптуру девушки в Приморско-Ахтарске за торчащие соски и нарушение семейных ценностей.

Искусство Памятники Парки Ставрополье

Новости

Пенсионер без ведома властей установил скульптуру о войне в Ессентуках. Местным жителям она не понравилась
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С. Что с Черным и где вода теплее всего?
Ливни, грозы и смерчи над морем. В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение
В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы. Что на это ответил сам завод?
Краснодарцы создали петицию после жестокого убийства бездомной собаки. Полиция пока не возбудила дело
Две авиакомпании заявили, что продолжат полеты в Геленджик в осенне-зимний период

Лента новостей

В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы
Сегодня, 14:50
В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы
Что на это ответил сам завод?
Ливни, грозы и смерчи над морем
Сегодня, 15:03
Ливни, грозы и смерчи над морем
В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение
«Нервный климат»
Вчера, 14:47
«Нервный климат»
В Краснодарском крае прогнозируют усиление штормов, засух и наводнений

Реклама на сайте