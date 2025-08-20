Пенсионер без ведома властей установил скульптуру о войне в Ессентуках. Местным жителям она не понравилась

Жители Ессентуков раскритиковали скульптуру «Дети войны», которая появилась в местном парке Победы рядом с памятником труженикам тыла

20 августа телеграм-канал «КМВ РУ» сообщил, что в ессентукском парке Победы рядом с памятником труженикам тыла 85-летний пенсионер Анатолий Баранов установил скульптуру «Дети войны». При этом местный житель не согласовал свои действия с властями. Горожане раскритиковали «Детей войны». Приводим некоторые комментарии пользователей в соцсетях: «Пенсионеру, конечно, спасибо за такую инициативу, но выглядит не очень».

«Но это лица стариков, а не детей! Выглядит ужасно!»

«Он художник, он так видит».

«Скульптура выглядит как насмешка над памятью, даже не вписывается в мемориальный комплекс. Как заплата на одежде».

«Знаменитая Аленушка вернулась, но с детьми».

«Я категорически за, чтобы это уродство осталось. С удовольствием бы сходил посмотреть вживую. И чтобы туристы ходили и фоткались. Когда так плохо, что даже хорошо».

Мэр Ессентуков Владимир Крутников подтвердил, что скульптура с изображением женщины и двух детей появилась в парке незаконно. «Да, он не прав, что установил композицию без соответствующего разрешения и согласования (хотя кто-то из депутатов ему сказал, что сделать так можно). Демонтаж будет произведен. Композиция будет перевезена на Братское кладбище», — заявил градоначальник.