В Сочи пройдет фестиваль по хай-дайвингу. Спортсмены из России, США, Бразилии, Южной Кореи и других стран будут прыгать в воду с высоты 9-этажного дома
В Морском порту Сочи 23 августа пройдет фестиваль по прыжкам в воду с экстремальных высот. Зрителям вход бесплатный
Администрация Сочи сообщила, что 23 августа курорт впервые примет международный фестиваль по хай-дайвингу «Крылья мира». Участниками станут 16 спортсменов из 13 стран — России, Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Колумбии, Польши, США, Южной Кореи, Австралии, Мексики и Франции.
Кроме того, зрители смогут увидеть звезд мирового уровня. Среди них Карлос Химено из Испании, Мигель Гарсия из Колумбии и россиянин Артем Сильченко.
Массовый заплыв на сапах, йога и конкурс костюмов:
Спортсмены будут прыгать с 27-метровой вышки и выполнять различные трюки. Соревнования будут состоять из трех прыжков: один обязательный с ограниченным коэффициентом сложности и два произвольных без ограничения. Судьи будут оценивать технику отталкивания, эстетику полета и чистоту входа в воду.
Турнир стартует в 16:00 в Морском порту Сочи у Южного мола. Вход для зрителей свободный.
Хай-дайвинг — прыжки в воду с экстремальных высот. Предшественником и разновидностью вида спорта является клифф-дайвинг (прыжки со скал). В 1996 году появилась мировая федерация хай-дайвинга со штаб-квартирой в Авеньо (Швейцария).
Судьи обычно оценивают высоту, исходную позицию, силу и угол прыжка, положение тела, фигуры в полете (перевороты, сальто, вращение и другая акробатика, положение рук и ног при выполнении), вход в воду (только ногами, вертикальность, положение рук, отклонение, количество брызг).
Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» 27 сентября пройдет фестиваль уличной культуры.