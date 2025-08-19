В Сочи пройдет фестиваль по хай-дайвингу. Спортсмены из России, США, Бразилии, Южной Кореи и других стран будут прыгать в воду с высоты 9-этажного дома

В Морском порту Сочи 23 августа пройдет фестиваль по прыжкам в воду с экстремальных высот. Зрителям вход бесплатный

Кроме того, зрители смогут увидеть звезд мирового уровня. Среди них Карлос Химено из Испании, Мигель Гарсия из Колумбии и россиянин Артем Сильченко.

Администрация Сочи сообщила , что 23 августа курорт впервые примет международный фестиваль по хай-дайвингу «Крылья мира». Участниками станут 16 спортсменов из 13 стран — России, Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Колумбии, Польши, США, Южной Кореи, Австралии, Мексики и Франции.

Спортсмены будут прыгать с 27-метровой вышки и выполнять различные трюки. Соревнования будут состоять из трех прыжков: один обязательный с ограниченным коэффициентом сложности и два произвольных без ограничения. Судьи будут оценивать технику отталкивания, эстетику полета и чистоту входа в воду.

Турнир стартует в 16:00 в Морском порту Сочи у Южного мола. Вход для зрителей свободный.