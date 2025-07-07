Массовый заплыв на сапах, йога и конкурс костюмов. В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный фестиваль сапсерфинга

Ростовская область

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  • Фестиваль «Ростов-папа-сап» © скриншот фото с сайта «Ростов-папа-сап»
    Фестиваль «Ростов-папа-сап» © скриншот фото с сайта «Ростов-папа-сап»

В конце августа пройдет фестиваль «Ростов-папа-сап». Открыта регистрация участников (18+)

Федерация сап-серфинга и «Фонтанка SUP» анонсировали на 30 августа фестиваль «Ростов-папа-сап». В программе заплыв на сапах, сап-йога и сап-гонки. Для опытных серферов будет проведена серия соревнований. 

Также участников ждет живая музыка, фудтраки и конкурс на лучший костюм. Организаторы подчеркнули, что приходить в костюме не обязательно, но праздничный наряд сможет сделать событие красочнее.  

Девушки смогут поучаствовать в конкурсе «Мисс SUP», прислав свое фото в телеграм-канал фестиваля. Во время праздника будут объявлены 10 участниц, прошедших в финал, а в дальнейшем жюри выберет победительницу.

Спорт, музыка и адреналин:

Для начинающих серферов будут организованы уроки, а те, у кого нет своего сапа, смогут его взять в аренду у партнеров фестиваля. 

Праздник состоится 30 августа на гребном канале «Дон». Маршрут заплыва пять километров — до памятника «Тачанка-ростовчанка» и обратно. Зарегистрироваться можно на сайте

Как писали Юга.ру, 11 и 12 июля мультиинструменталист Андрей Ясинский даст концерты в Японском саду парка «Краснодар». 

отдых Развлечения Ростов-на-Дону Сапсерфинг События Спорт

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Массовый заплыв на сапах, йога и конкурс костюмов. В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный фестиваль сапсерфинга
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