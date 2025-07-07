Массовый заплыв на сапах, йога и конкурс костюмов. В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный фестиваль сапсерфинга

Федерация сап-серфинга и «Фонтанка SUP» анонсировали на 30 августа фестиваль «Ростов-папа-сап». В программе заплыв на сапах, сап-йога и сап-гонки. Для опытных серферов будет проведена серия соревнований.

Также участников ждет живая музыка, фудтраки и конкурс на лучший костюм. Организаторы подчеркнули, что приходить в костюме не обязательно, но праздничный наряд сможет сделать событие красочнее.

Девушки смогут поучаствовать в конкурсе «Мисс SUP», прислав свое фото в телеграм-канал фестиваля. Во время праздника будут объявлены 10 участниц, прошедших в финал, а в дальнейшем жюри выберет победительницу.