Массовый заплыв на сапах, йога и конкурс костюмов. В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный фестиваль сапсерфинга
В конце августа пройдет фестиваль «Ростов-папа-сап». Открыта регистрация участников (18+)
Федерация сап-серфинга и «Фонтанка SUP» анонсировали на 30 августа фестиваль «Ростов-папа-сап». В программе заплыв на сапах, сап-йога и сап-гонки. Для опытных серферов будет проведена серия соревнований.
Также участников ждет живая музыка, фудтраки и конкурс на лучший костюм. Организаторы подчеркнули, что приходить в костюме не обязательно, но праздничный наряд сможет сделать событие красочнее.
Девушки смогут поучаствовать в конкурсе «Мисс SUP», прислав свое фото в телеграм-канал фестиваля. Во время праздника будут объявлены 10 участниц, прошедших в финал, а в дальнейшем жюри выберет победительницу.
Спорт, музыка и адреналин:
Для начинающих серферов будут организованы уроки, а те, у кого нет своего сапа, смогут его взять в аренду у партнеров фестиваля.
Праздник состоится 30 августа на гребном канале «Дон». Маршрут заплыва пять километров — до памятника «Тачанка-ростовчанка» и обратно. Зарегистрироваться можно на сайте.
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