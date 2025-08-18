На Кубани хотят построить альтернативную дорогу в Сочи за 2 млрд рублей. Проект обсуждают десятки лет

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Автомобильную дорогу Черниговское — Дагомыс обещают построить в 2030 году

11 июля на сайте госзакупок опубликовали тендер на строительство третьей очереди дороги село Черниговское — поселок Дагомыс в Апшеронском районе. Начальная цена контракта составляет 2 млрд рублей. Завершить работы необходимо 18 сентября 2030 года. 

Контракт на строительство дороги заключили 11 августа. Заказчиком выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а подрядчиком — ООО «Стройюгрегион».

Проект предполагает строительство, реконструкцию, капремонт и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Первый этап строительства подрядчик обязан выполнить с 12 января 2026 года по 19 октября 2026 года, второй — с 11 января 2027 года по 19 октября 2027 года, третий — с 1 марта 2028 года по 19 октября 2028 года, четвертый — с 1 марта 2029 года по 19 октября 2029 года, а пятый — с 1 апреля 2030 года по 18 сентября 2030 года.

Проект дороги Черниговское — Дагомыс представили на форуме в Сочи еще в 2016 году, а строительство обсуждают десятки лет. Тогда длину морской трассы оценивали в 115 км и планировали сделать ее платной. В 2019 году министерство транспорта Кубани начало искать подрядчика на строительство первого этапа, но работы так и не начали.

Отметим, что сейчас Краснодар и Сочи соединяет единственная федеральная трасса А-147 «Джубга — Сочи», на которой регулярно образуются заторы. Это связано с тем, что в разгар курортного сезона тысячи автомобилей едут по этой дороге на курорты региона со всей России.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что сейчас идет строительство новой скоростной трассы Джубга — Сочи, которая должна стать альтернативой существующей А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до полутора часов. Дорога будет платной. Сдать объект планируют к концу 2029 года.

Как писали Юга.ру, строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей. 

