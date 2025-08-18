Появился прогноз пробок на Крымском мосту во второй половине августа. Когда лучше всего ехать?

Краснодарский край, Крым

Власти рассказали, в какие дни можно проехать по Крымскому мосту без пробок

18 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» опубликовал прогноз загруженности пунктов досмотра во второй половине месяца.

Наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается 18, 21 и 31 августа. Со стороны Керчи максимальная загрузка возможна с 18 по 23, а также 25 и 26 августа. В эти дни ожидание составит от двух до трех часов.

На прошедших выходных в разное время в пробках на подъезде к Крымскому мосту стояли до 2 тыс. автомобилей.

18 августа по состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 2 тыс. 15 машин. Время ожидания составляет больше пяти часов.

Со стороны Керчи в пробке стоят 610 автомобилей. Время ожидания — больше двух часов.

Как писали Юга.ру, 6 августа на Крымском мосту со стороны Краснодарского края ввели новые правила проезда.

