На Крымском мосту со стороны Краснодарского края ввели новые правила проезда. Показываем схему

Водителям, въезжающим на полуостров со стороны Краснодарского края, нужно следовать только по федеральной трассе А-290

6 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что водители теперь могут проехать на полуостров со стороны Тамани только по федеральной трассе А-290. Следовать другими маршрутами запрещено.

Съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения движения. За дорогой следят сотрудники Госавтоинспекции. На «Яндекс.Картах» появились «кирпичи».