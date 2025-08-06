На Крымском мосту со стороны Краснодарского края ввели новые правила проезда. Показываем схему

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Водителям, въезжающим на полуостров со стороны Краснодарского края, нужно следовать только по федеральной трассе А-290

6 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что водители теперь могут проехать на полуостров со стороны Тамани только по федеральной трассе А-290. Следовать другими маршрутами запрещено.

Съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения движения. За дорогой следят сотрудники Госавтоинспекции. На «Яндекс.Картах» появились «кирпичи».

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4 августа на досмотр у Крымского моста выстроилась пробка почти из 2 тыс. автомобилей. Ждать своей очереди пришлось около четырех часов.

6 августа по состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Со стороны Керчи находятся 505 машин. Время ожидания составляет около двух часов.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Крымский мост: оперативная информация»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Крымский мост: оперативная информация»

Как писали Юга.ру, у Крымского моста появился прогноз пробок. Наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник.

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