В Краснодаре 18 августа будут массово отключать свет, воду и газ. Собрали все адреса

Краснодарцев предупредили, по каким адресам 18 августа будут отключать для плановых работ электричество, воду и газ

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала предупреждения о том, по каким адресам в городе будут отключать тот или иной ресурс для проведения плановых ремонтных работ на сетях снабжения. Предупреждений получилось довольно много, поскольку отключать планируют не только электроэнергию. Так, с 8:00 до 17:00 от газоснабжения будут отключены котельные по 24 адресам.

Список адресов на отключение газа Былинная ул., 15, 18/9

Гагарина ул., 65

Ишунина ул., 4

Ковалева ул., 16

Лусиняна ул., 3, 5, 7, 9, 9/1, 11

Кияшко ул., 6

Кияшко пр-д, 5

Новая ул., 76

Образцова ул., 27

Памяти Чернобыльцев ул., 18

Симиренко ул., 50, 56, 56/1, 58

Стасова 2-й пр-д, 31/2

Яна Полуяна ул., 33, 55, 57

С 9:00 до 15:00 будет снижено давление в сетях водоснабжения в девяти домах на Ставропольской.

А именно: Ставропольская ул., 177, 179, 179а, 181, 183, 183а, 185, 187, 189.

С 22:00 18 августа до 8:00 19 августа воды не будет на многих улицах в поселке Пашковском (но это только часть их злоключений).

Список улиц на отключение воды (Пашковский) Бородинская ул.

Волгоградская ул.

Гоголя ул.

Горячеключевская ул.

Демченко ул.

Джубгинская ул.

Изумрудная ул.

Изумрудный пр-д

Комсомольская ул.

Крайняя ул.

Криничная ул.

Крупской ул.

Крупской пр-д

Лаврова ул.

Лаврова пр-д

Лысенко ул.

Мира пр-д

Полевая ул.

2-я Полевая ул.

Репинская ул.

Серегина ул.

Урожайная ул.

Юго-Восточная ул.

Ярославского ул.

По отключению электричества вышло сразу три отдельных предупреждения. С 10:00 до 15:00 не будет света в садовом товариществе «Кубань» (тут отдельного списка нет, рубильник выключат для всего товарищества в целом). С 8:00 до 17:00 монтеры обесточат 10 улиц в коттеджном поселке «Изумрудный город»

Список улиц на отключение света («Изумрудный город») Бараненко ул.

Бирюкова ул.

Боченкова ул.

Командорская ул.

Командорский 4-й пр-д

Командорский 5-й пр-д

Командорский 6-й пр-д

Лебединского ул.

Невельского ул.

Филиппова ул.

С 9:00 до 17:00 «Краснодарэлектросеть» планирует отключить от электропитания 884 дома на Фестивальном, Дубинке и Табачке/Российской.

Список адресов на отключение света (ФМР, Дубинка, Табачка) 1-я линия ПРК, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304

1 Мая ул., 237, 298, 302

2-я линия ПРК, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94

2-й Пятилетки ул., 13, 13/1, 21, 23/2, 33, 41

2-я Российская ул., 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

3-я линия ПРК, 68

4-я линия ПРК, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118

5-я линия ПРК, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

21 Партсъезда ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Адыгейская Набережная, 188, 238, 240, 242

Адыгейский 1-й пер., 1, 2, 3, 4, 6

Армавирская ул., 2, 4

Артиллерийская ул., 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309

Безназванный пер., 7

Вишняковой ул., 1/2, 4

Власова ул., 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269

Воровского ул., 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 156, 158, 160, 162, 164, 166

Воронежский бугор, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Гвардейская 1-я ул., 17

Евдокимовская ул., 16

Закатная ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Ипподромная ул., 53

Ипподромный пр-д, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Керченская ул., 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64

Константиновский пер., 2, 3, 4, 5

Котляревского ул., 212

Кочубея ул., 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Маркса ул., 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Набережная ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Николаева ул., 57

Павлова ул., 2

Памирская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Подольская ул., 7, 14

Петровский пер., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Российская ул., 44, 97, 107, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284

Российский пр-д, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Северная ул., 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221

Селезнева ул., 46, 50, 68, 72

Ставропольская ул., 4, 163/1, 175, 177, 177/1, 181, 183, 183/а, 183/б, 185, 185/а, 189, 189/1

Стасова ул., 159, 159/1, 161

Степная ул., 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Таманская ул., 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

Тургенева ул., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 107, 115, 117, 117/1, 119, 119/2

Тургенева пр-д, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45

Фестивальная ул., 4, 6, 8, 10

Фурманова ул., 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Чернышевского ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

Чернышевского 2-й пр-д, 5

Шпака ул., 2, 4, 6, 6/1, 8, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

С 10:00 до 15:00 под отключение подпадут шесть домов в поселке Южный.

Список адресов на отключение света (Южный) Вишневая ул., 72

1-я Первомайская ул., 37

Полевая ул., 1

Ушакова ул., 15

Цветочная ул., 161

Центральная ул., 222

А в поселке Пашковский, помимо воды, с 22:00 18 августа до 8:00 19 августа отключат еще и свет. Плановые работы затронут 568 домов и домовладений.

Список адресов на отключение света (Пашковский) Аэропортовский пр-д, 57/1

Бородинская ул., 129, 131/1, 131/2, 149, 150, 150/2, 150/4, 150/11, 152, 152/7, 154/2, 154/3, 154/12, 155, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/13, 156/15, 156/19, 156/25, 158, 158/5, 160, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162, 162/1, 168, 170, 172, 172/1, 174

Волгоградская ул., 5, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50

Гоголя ул., 60/3, 91

Горячеключевская ул., 2/2, 13

Демченко ул., 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 109, 111, 112/1, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139

Джубгинская ул., 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38

Ессентукская ул., 1/3, 8

Изумрудная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Изумрудный пр-д, 31, 33, 35, 37

Заводская ул., 5

Криничная ул., 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 173/2

Крупской ул., 1, 1/2, 2/а, 3, 5, 7, 8, 8/б, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 8/7, 8/8, 8/10, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33/1, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62

Крупской пр-д, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Крылатая ул., 3, 5, 7, 18

Лаврова ул., 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18/1, 18/3, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 85, 91

Лысенко ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Малая Крайняя ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Маркса ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27

Мачуги ул., 182

Мира ул., 1, 1/6, 1/7, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Мира пр-д, 6/8

Новопочтовая ул., 66

Островского пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Пашковский перекат, 2, 4, 6/1

Полевая ул., 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

2-я Полевая ул., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Почтовая ул., 66, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 223/1, 234

Почтовое отделение, 27

Репинская ул., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Серегина ул., 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78

Станичная ул., 14/1

Урожайная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52, 54, 56

Фадеева ул., 212

Юго-Восточная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Ярославского ул., 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

По вопросам газоснабжения ЕДДС предлагает звонить по телефонам 8 (861) 268-03-04, 04, 104. По водоснабжению — сюда: 8 (861) 220-28-38, 8 (861) 217-03-33. По электричеству: 8 (861) 255-45-66.