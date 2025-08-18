В Краснодаре 18 августа будут массово отключать свет, воду и газ. Собрали все адреса
Краснодарцев предупредили, по каким адресам 18 августа будут отключать для плановых работ электричество, воду и газ
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала предупреждения о том, по каким адресам в городе будут отключать тот или иной ресурс для проведения плановых ремонтных работ на сетях снабжения. Предупреждений получилось довольно много, поскольку отключать планируют не только электроэнергию.
Так, с 8:00 до 17:00 от газоснабжения будут отключены котельные по 24 адресам.
Былинная ул., 15, 18/9
Гагарина ул., 65
Ишунина ул., 4
Ковалева ул., 16
Лусиняна ул., 3, 5, 7, 9, 9/1, 11
Кияшко ул., 6
Кияшко пр-д, 5
Новая ул., 76
Образцова ул., 27
Памяти Чернобыльцев ул., 18
Симиренко ул., 50, 56, 56/1, 58
Стасова 2-й пр-д, 31/2
Яна Полуяна ул., 33, 55, 57
С 9:00 до 15:00 будет снижено давление в сетях водоснабжения в девяти домах на Ставропольской.
Ставропольская ул., 177, 179, 179а, 181, 183, 183а, 185, 187, 189.
С 22:00 18 августа до 8:00 19 августа воды не будет на многих улицах в поселке Пашковском (но это только часть их злоключений).
Бородинская ул.
Волгоградская ул.
Гоголя ул.
Горячеключевская ул.
Демченко ул.
Джубгинская ул.
Изумрудная ул.
Изумрудный пр-д
Комсомольская ул.
Крайняя ул.
Криничная ул.
Крупской ул.
Крупской пр-д
Лаврова ул.
Лаврова пр-д
Лысенко ул.
Мира пр-д
Полевая ул.
2-я Полевая ул.
Репинская ул.
Серегина ул.
Урожайная ул.
Юго-Восточная ул.
Ярославского ул.
По отключению электричества вышло сразу три отдельных предупреждения.
С 10:00 до 15:00 не будет света в садовом товариществе «Кубань» (тут отдельного списка нет, рубильник выключат для всего товарищества в целом).
С 8:00 до 17:00 монтеры обесточат 10 улиц в коттеджном поселке «Изумрудный город»
Бараненко ул.
Бирюкова ул.
Боченкова ул.
Командорская ул.
Командорский 4-й пр-д
Командорский 5-й пр-д
Командорский 6-й пр-д
Лебединского ул.
Невельского ул.
Филиппова ул.
С 9:00 до 17:00 «Краснодарэлектросеть» планирует отключить от электропитания 884 дома на Фестивальном, Дубинке и Табачке/Российской.
1-я линия ПРК, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304
1 Мая ул., 237, 298, 302
2-я линия ПРК, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94
2-й Пятилетки ул., 13, 13/1, 21, 23/2, 33, 41
2-я Российская ул., 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
3-я линия ПРК, 68
4-я линия ПРК, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118
5-я линия ПРК, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
21 Партсъезда ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Адыгейская Набережная, 188, 238, 240, 242
Адыгейский 1-й пер., 1, 2, 3, 4, 6
Армавирская ул., 2, 4
Артиллерийская ул., 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309
Безназванный пер., 7
Вишняковой ул., 1/2, 4
Власова ул., 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269
Воровского ул., 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 156, 158, 160, 162, 164, 166
Воронежский бугор, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Гвардейская 1-я ул., 17
Евдокимовская ул., 16
Закатная ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Ипподромная ул., 53
Ипподромный пр-д, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Керченская ул., 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64
Константиновский пер., 2, 3, 4, 5
Котляревского ул., 212
Кочубея ул., 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Маркса ул., 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Набережная ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Николаева ул., 57
Павлова ул., 2
Памирская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
Подольская ул., 7, 14
Петровский пер., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
Российская ул., 44, 97, 107, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284
Российский пр-д, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Северная ул., 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221
Селезнева ул., 46, 50, 68, 72
Ставропольская ул., 4, 163/1, 175, 177, 177/1, 181, 183, 183/а, 183/б, 185, 185/а, 189, 189/1
Стасова ул., 159, 159/1, 161
Степная ул., 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Таманская ул., 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Тургенева ул., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 107, 115, 117, 117/1, 119, 119/2
Тургенева пр-д, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
Фестивальная ул., 4, 6, 8, 10
Фурманова ул., 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Чернышевского ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Чернышевского 2-й пр-д, 5
Шпака ул., 2, 4, 6, 6/1, 8, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
С 10:00 до 15:00 под отключение подпадут шесть домов в поселке Южный.
Вишневая ул., 72
1-я Первомайская ул., 37
Полевая ул., 1
Ушакова ул., 15
Цветочная ул., 161
Центральная ул., 222
А в поселке Пашковский, помимо воды, с 22:00 18 августа до 8:00 19 августа отключат еще и свет. Плановые работы затронут 568 домов и домовладений.
Аэропортовский пр-д, 57/1
Бородинская ул., 129, 131/1, 131/2, 149, 150, 150/2, 150/4, 150/11, 152, 152/7, 154/2, 154/3, 154/12, 155, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/13, 156/15, 156/19, 156/25, 158, 158/5, 160, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162, 162/1, 168, 170, 172, 172/1, 174
Волгоградская ул., 5, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50
Гоголя ул., 60/3, 91
Горячеключевская ул., 2/2, 13
Демченко ул., 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 109, 111, 112/1, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139
Джубгинская ул., 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38
Ессентукская ул., 1/3, 8
Изумрудная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Изумрудный пр-д, 31, 33, 35, 37
Заводская ул., 5
Криничная ул., 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 173/2
Крупской ул., 1, 1/2, 2/а, 3, 5, 7, 8, 8/б, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 8/7, 8/8, 8/10, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33/1, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62
Крупской пр-д, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Крылатая ул., 3, 5, 7, 18
Лаврова ул., 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18/1, 18/3, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 85, 91
Лысенко ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Малая Крайняя ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Маркса ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27
Мачуги ул., 182
Мира ул., 1, 1/6, 1/7, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Мира пр-д, 6/8
Новопочтовая ул., 66
Островского пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Пашковский перекат, 2, 4, 6/1
Полевая ул., 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
2-я Полевая ул., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Почтовая ул., 66, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 223/1, 234
Почтовое отделение, 27
Репинская ул., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Серегина ул., 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78
Станичная ул., 14/1
Урожайная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52, 54, 56
Фадеева ул., 212
Юго-Восточная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Ярославского ул., 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
По вопросам газоснабжения ЕДДС предлагает звонить по телефонам 8 (861) 268-03-04, 04, 104.
По водоснабжению — сюда: 8 (861) 220-28-38, 8 (861) 217-03-33.
По электричеству: 8 (861) 255-45-66.
Напомним, что на прошлой неделе жители Краснодара продолжили массово жаловаться на отключение мобильного интернета, а Правительство РФ начало требовать перевести все домовые чаты в стране в национальный мессенджер Max.