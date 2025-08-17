Сочинский охранник намерен взыскать с рэпера Эйкона 10 миллионов рублей за моральный ущерб

Охранник, на котором американский певец Эйкон проехался верхом во время своего концерта в Сочи, требует у музыканта восьмизначную компенсацию морального вреда

Искандер Черкасов, который работал охранником на концерте рэпера Эйкона (Akon) в Сочи 9 августа, намерен получить от музыканта 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда — об этом сообщил телеграм-канал Shot. Недовольство Черкасова вызвал эпизод, когда в разгар своего выступления Эйкон запрыгнул охраннику на плечи, несколько раз ударил того по макушке и щекам, после чего вернулся на сцену и как ни в чем не бывало продолжил петь.

По словам Черкасова, он «не хотел срывать концерт рэпера [и] не стал скидывать его в толпу, [поскольку] не хотел подставлять своего босса и одного из организаторов концерта, который ему «как брат».

В какой-то момент выяснилось, что этот трюк Эйкон планировал проделать со своим штатным телохранителем, который вместе с музыкантом прилетел из США. Однако перед концертом американскому секьюрити внезапно стало не по себе, так что рэпер, по всей видимости, решил сымпровизировать.