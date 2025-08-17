«Это бедствие». В Краснодарском крае резко выросла популяция шакалов и волков

Численность шакалов и волков в Краснодарском крае принимает угрожающие масштабы — об этом рассказал Сергей Зенков, заместитель директора «Краснодаркрайохоты».

«Шакалы в Краснодарском крае — это бедствие. Огромное количество обращений поступает в министерство природных ресурсов и администрации поселений о том, что шакалы воруют домашнюю птицу. Жителям не нужно писать жалобы куда-то, а нужно получать разрешение на охоту и добывать в охотничьих угодьях этих серых хищников», цитирует Зенкова издание «КоммерсантЪ».

По словам чиновника, для борьбы с численностью волков и шакалов в Краснодарском крае увеличили длительность сезона охоты на них. Выдавать лицензии на отстрел этих животных в нынешнем году начали с 1 августа, при том что официальный сезон охоты на степную и полевую дичь стартовал 16 августа.