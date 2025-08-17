«Это бедствие». В Краснодарском крае резко выросла популяция шакалов и волков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

По оценке властей Краснодарского края, рост количества волков и шакалов в регионе принимает угрожающие размеры

Численность шакалов и волков в Краснодарском крае принимает угрожающие масштабы — об этом рассказал Сергей Зенков, заместитель директора «Краснодаркрайохоты».

«Шакалы в Краснодарском крае — это бедствие. Огромное количество обращений поступает в министерство природных ресурсов и администрации поселений о том, что шакалы воруют домашнюю птицу. Жителям не нужно писать жалобы куда-то, а нужно получать разрешение на охоту и добывать в охотничьих угодьях этих серых хищников», цитирует Зенкова издание «КоммерсантЪ».

По словам чиновника, для борьбы с численностью волков и шакалов в Краснодарском крае увеличили длительность сезона охоты на них. Выдавать лицензии на отстрел этих животных в нынешнем году начали с 1 августа, при том что официальный сезон охоты на степную и полевую дичь стартовал 16 августа.

Ранее на этой неделе в Ставропольском крае обнаружили большую колонию розовых пеликанов, а в Дагестане группа ингушских мужчин устроила ночной рейд в поисках «порочных» ингушек.

Животные Охота Сельское хозяйство

Новости

Сочинский охранник намерен взыскать с рэпера Эйкона 10 миллионов рублей за моральный ущерб
В Адыгее нашли могилу влиятельного деятеля раннего железного века
«Это бедствие». В Краснодарском крае резко выросла популяция шакалов и волков
Краснодарских застройщиков обяжут строить поликлиники
В «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса
Четырнадцать поездов выбились из графика из-за атаки БПЛА в Воронежской области

Лента новостей

Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
15 августа, 11:51
Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Туристам приходится стоять в заторах до пяти часов
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
14 августа, 15:58
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
«Миссия на Земле выполнена»
15 августа, 11:37
«Миссия на Земле выполнена»
Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы

Реклама на сайте