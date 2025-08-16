На Ставрополье нашли крупнейшую в России колонию розовых пеликанов. Ученые насчитали 5 тыс. 187 птиц

Ставропольский край

В Ставропольском крае на озере Маныч-Гудило обследовали места гнездования краснокнижных розовых пеликанов

6 августа пресс-служба Минприроды России сообщила, что научные сотрудники заповедника «Черные земли» провели мониторинг гнездовых колоний розового пеликана на островах бассейна озера Маныч-Гудило в Ставропольском крае.

Ученые насчитали 5 тыс. 187 птиц — 3 тыс. 380 взрослых особей и 1 тыс. 807 птенцов. Ведомство заявило, что колония Ставрополья стала самой крупной в стране.

Розовые пеликаны — одни из самых крупных водоплавающих птиц. Размах крыльев может достигать 3-3,5 метров, вес — 10-12 кг. Вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

«Устойчивая численность пеликанов в заповеднике, с небольшими колебаниями на протяжении многих лет, говорит о достаточной кормовой базе, отсутствии серьезного конфликта с рыбаками и безопасных условиях гнездования на островах. Однако не все угрозы удается предотвратить», — прокомментировал директор заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев.

Он напомнил о случае, произошедшем в 2023 году. Тогда несколько человек заплыли на одну островную колонию розового пеликана, чтобы сделать фотографии. Это вынудило птиц бросить кладки и переселиться на более безопасные острова. Именно поэтому в охранной зоне запрещено приближаться к гнездам слишком близко. 

