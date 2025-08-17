В «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса

Крупный пожар потушили 16 августа в прибрежном лесу между поселками Дивноморское и Джанхот

Утром 16 августа Краевой лесопожарный центр в своем телеграм-канале сообщил о том, что минувшей ночью загорелась трава в прибрежном лесу в так называемой «Голубой бездне» — небольшой бухте между поселками Джанхот и Дивноморское, которые входят в состав курорта Геленджик.

В 13:00 пожарные локализовали огонь на площади примерно в 2,2 гектара.