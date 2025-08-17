В «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса
Крупный пожар потушили 16 августа в прибрежном лесу между поселками Дивноморское и Джанхот
Утром 16 августа Краевой лесопожарный центр в своем телеграм-канале сообщил о том, что минувшей ночью загорелась трава в прибрежном лесу в так называемой «Голубой бездне» — небольшой бухте между поселками Джанхот и Дивноморское, которые входят в состав курорта Геленджик.
В 13:00 пожарные локализовали огонь на площади примерно в 2,2 гектара.
В 23:20 объявили о том, что пожар потушен полностью.
Ранее на этой неделе в Геленджике ограничили подачу воды, а Следственный комитет начал проверку в Адыгее после того, как местные жители пожаловались на производителя древесного угля.
15 августа, 11:51Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Туристам приходится стоять в заторах до пяти часов
15 августа, 11:37«Миссия на Земле выполнена»
Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы