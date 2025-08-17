В «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса

Краснодарский край

  • Пожар в Голубой бездне, 16 августа 2025 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», T.me/krd_klpc
    Пожар в Голубой бездне, 16 августа 2025 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», T.me/krd_klpc

Крупный пожар потушили 16 августа в прибрежном лесу между поселками Дивноморское и Джанхот

Утром 16 августа Краевой лесопожарный центр в своем телеграм-канале сообщил о том, что минувшей ночью загорелась трава в прибрежном лесу в так называемой «Голубой бездне» — небольшой бухте между поселками Джанхот и Дивноморское, которые входят в состав курорта Геленджик.

В 13:00 пожарные локализовали огонь на площади примерно в 2,2 гектара.

В 23:20 объявили о том, что пожар потушен полностью.

Ранее на этой неделе в Геленджике ограничили подачу воды, а Следственный комитет начал проверку в Адыгее после того, как местные жители пожаловались на производителя древесного угля.

