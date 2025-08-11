«Едкий дым окутывает дома». Жители Адыгеи пожаловались на производителей древесного угля

В СК РФ начали проверку после жалоб жителей Адыгеи на производителя угля. Они задыхаются от едкого дыма

11 августа «Известия» сообщили , что жители Майкопского района Адыгеи жалуются на едкий дым от угольного производства. По их словам, с июня предприниматель региона жжет древесину рядом с населенными пунктами. «По состоянию на 23 июня 2025 года там находилось десять углетомительных печей. Предприниматель пытается вести производство скрытно», — рассказали жители СМИ.

Местные считают, что бизнесмен использует сельскохозяйственные угодья Адыгеи не по назначению. Из-за запаха гари у людей появляются кашель, головная боль и раздражаются дыхательные пути.

«Спать с закрытыми окнами тяжело, приходится их открывать и дышать гарью. А когда сильный запах, даже першит в горле», — поделилась жительница станицы Новосвободной.



В июле 2025 года они обратились к властям Майкопского района. Но это не принесло результатов. В региональном Роспотребнадзоре гражданам ответили следующее:



«Жилая зона расположена как минимум в 2,5 км от границы участка по выжигу угля. Согласно требованиям СанПиНа, санитарно-защитная зона составляет 500 м. По результатам исследований параметры атмосферного воздуха по определяемым показателям, в частности, сероводороду, азота диоксиду, оксиду азота, находятся в пределах допустимых значений».

Также в МВД по Майкопскому району жителям отказали в возбуждении уголовного дела по статье о «Порче земли» из-за «отсутствия состава преступления».

30 июля на происходящее обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин и поручил провести проверку по жалобам жителей поселка Краснооктябрьского и станицы Новосвободной.



Напомним, что летом 2024 года в Адыгее уже жаловались на отравленный воздух. Тогда жители рассказывали, что большие бочки ежедневно заваливали древесиной и жгли под открытым небом.



«Едкий дым, который окутывает их дома, — это не просто неприятный запах. Дети болеют, у взрослых диагностируют серьезные заболевания. Токсический гепатит, онкология — это реальные последствия «чистого» дыма от углежогов», — писали в «Народном фронте».



В ноябре 2024 года СК возбудил уголовное дело в связи с порчей земельного участка сельскохозяйственного назначения производителями древесного угля близ поселка Краснооктябрьского. По данным следствия, ущерб почве составил 24 млн рублей. На месте производственных отходов обнаружили превышение предельно допустимой концентрации веществ, относящихся к чрезвычайным и умеренным классам опасности.