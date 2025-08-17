Четырнадцать поездов выбились из графика из-за атаки БПЛА в Воронежской области

После того, как утром 17 августа на станции Лиски упали обломки военного беспилотника, движение пассажирских поездов на этом участке временно приостановлено

Как сообщает телеканал «Краснодар», утром 17 августа на железнодорожной станции Лиски Воронежской области «упали обломки сбитого дрона». В связи с этим для 14 пассажирских поездов изменили график следования.

В списке, который приводит МТРК «Краснодар», семь рейсов, следующих в Краснодарский край и Ростовскую область, и еще семь, следующих в обратном направлении. Вот полный список опаздывающих поездов.

На юг:

№20 Москва — Ростов;

№215 Барнаул — Адлер;

№241 Киров — Анапа;

№472 Москва — Адлер;

№511 Воркута — Новороссийск;

№542 Москва — Адлер;

№562 Москва — Имеретинский курорт.

С юга:

№11 Анапа — Москва;

№113 Краснодар — Москва;

№135 Махачкала — Санкт-Петербург;

№143 Кисловодск — Москва;

№155 Анапа — Москва;

№233 Новороссийск — Москва;

№479 Сухум — Санкт-Петербург.

Пока что предполагается, что все эти поезда продолжат следование с опозданием в 2,5 часа.