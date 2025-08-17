Четырнадцать поездов выбились из графика из-за атаки БПЛА в Воронежской области

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Железная дорога © pixabay.com
    Железная дорога © pixabay.com

После того, как утром 17 августа на станции Лиски упали обломки военного беспилотника, движение пассажирских поездов на этом участке временно приостановлено

Как сообщает телеканал «Краснодар», утром 17 августа на железнодорожной станции Лиски Воронежской области «упали обломки сбитого дрона». В связи с этим для 14 пассажирских поездов изменили график следования.

В списке, который приводит МТРК «Краснодар», семь рейсов, следующих в Краснодарский край и Ростовскую область, и еще семь, следующих в обратном направлении. Вот полный список опаздывающих поездов.

На юг:
№20 Москва — Ростов;
№215 Барнаул — Адлер;
№241 Киров — Анапа;
№472 Москва — Адлер;
№511 Воркута — Новороссийск;
№542 Москва — Адлер;
№562 Москва — Имеретинский курорт.

С юга:
№11 Анапа — Москва;
№113 Краснодар — Москва;
№135 Махачкала — Санкт-Петербург;
№143 Кисловодск — Москва;
№155 Анапа — Москва;
№233 Новороссийск — Москва;
№479 Сухум — Санкт-Петербург.

Пока что предполагается, что все эти поезда продолжат следование с опозданием в 2,5 часа.

Ранее на этой неделе задерживались рейсы в сочинском аэропорту, а въезда на Крымский мост приходилось ждать около пяти часов.

дорога на курорт Железная дорога Курорты и туризм СВО Транспорт

Новости

В «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса
Четырнадцать поездов выбились из графика из-за атаки БПЛА в Воронежской области
В Краснодаре двухлетнему Коле Жунтяеву требуется дорогое лечение. Как ему помочь?
Наблюдения в телескоп, лекции и экскурсии. В районе Армавира пройдет бесплатный астрокемпинг «Звезды зовут!»
На Ставрополье нашли крупнейшую в России колонию розовых пеликанов. Ученые насчитали 5 тыс. 187 птиц
Вышел трейлер фильма «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе

Лента новостей

Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
15 августа, 11:51
Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Туристам приходится стоять в заторах до пяти часов
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
14 августа, 15:58
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
«Миссия на Земле выполнена»
15 августа, 11:37
«Миссия на Земле выполнена»
Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы

Реклама на сайте