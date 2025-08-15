Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки. Туристам приходится стоять в заторах до пяти часов

Краснодарский край, Крым

В очереди со стороны Крыма утром 15 августа находятся больше 1,8 тыс. машин

В 11:00 15 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что в очереди что стороны Керчи находятся более 1,8 тыс. машин. Время ожидания составляет около пяти часов. При этом со стороны Краснодарского края пробок нет.

Серьезные пробки на проезд по мосту со стороны Крыма фиксировались и в течение всего дня 14 августа. Машины стояли в очереди в среднем по три-четыре часа. Однако утром 15 августа автомобилей стало еще больше, а время ожидания увеличилось до пяти часов. Со стороны Тамани трасса была свободна.

У Крымского моста появился прогноз пробок:

Телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» публикует информацию о пробках на мосту каждый час, а также составляет еженедельный прогноз загруженности пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Как писали Юга.ру, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края ввели новые правила проезда.

