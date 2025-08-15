В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Турцию, Грузию, Сербию, Египет, ОАЭ и несколько российских городов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживается 33 рейса на прилет и вылет

15 августа в аэропорту Сочи отмечаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 15:00, на вылет перенесли 17 рейсов. Среди них самолеты в Анталью, Москву, Стамбул, Киров, Ереван, Ухту, Саратов, Белград, Новосибирск, Череповец, Дубай, Нижнекамск, Екатеринбург, Казань, Шарм-эль-Шейх. Время задержек составляет от 15 минут до двух с половиной часов.

На прилет опаздывают 16 рейсов из Волгограда, Саратова, Белграда, Новосибирска, Тбилиси, Москвы, Казани, Шарм-эль-Шейха, Стамбула, Антальи, Москвы и Нижнекамска. Время задержек — от 10 минут до 11 с половиной часов. 

Об ограничениях полетов в авиагавани Сочи пресс-служба аэропорта не сообщала. Сотрудники терминала заявили, что аэропорт работает в штатном режиме. 

Телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта:

Стоит отметить, что задержки рейсов в Волгоград, Самару и Саратов могут быть вызваны закрытием местных аэропортов. 

Так, по данным Росавиации, ограничения на полеты в перечисленных аэропортах начали вводиться с 13 августа. По состоянию на 15 августа все ограничения сняты. 

Как писали Юга.ру, 14 августа в соцсетях появилась информация об эвакуации сотрудников закрытых аэропортов Краснодара и Анапы. Эти сообщения встревожили местных жителей.

Авиация Аэропорты дорога на курорт СВО Сочи Транспорт

Новости

Воздух теплее нормы и засуха. Какой будет осень 2025 года в Краснодаре?
В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Турцию, Грузию, Сербию, Египет, ОАЭ и несколько российских городов
Солнечно и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в выходные
Стекло, химикаты, черепа и кости животных. В Сочи обнаружили пещеру, в которую десятилетиями сбрасывали мусор
В Дагестане ингушские мужчины устроили рейд в поисках «порочных» женщин
Крепкий рубль, непогода и разлив мазута. Спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%

Лента новостей

Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Сегодня, 11:51
Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Туристам приходится стоять в заторах до пяти часов
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
Вчера, 15:58
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
«Миссия на Земле выполнена»
Сегодня, 11:37
«Миссия на Земле выполнена»
Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы

Реклама на сайте