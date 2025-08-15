В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Турцию, Грузию, Сербию, Египет, ОАЭ и несколько российских городов

В аэропорту Сочи задерживается 33 рейса на прилет и вылет

15 августа в аэропорту Сочи отмечаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 15:00, на вылет перенесли 17 рейсов. Среди них самолеты в Анталью, Москву, Стамбул, Киров, Ереван, Ухту, Саратов, Белград, Новосибирск, Череповец, Дубай, Нижнекамск, Екатеринбург, Казань, Шарм-эль-Шейх. Время задержек составляет от 15 минут до двух с половиной часов.

На прилет опаздывают 16 рейсов из Волгограда, Саратова, Белграда, Новосибирска, Тбилиси, Москвы, Казани, Шарм-эль-Шейха, Стамбула, Антальи, Москвы и Нижнекамска. Время задержек — от 10 минут до 11 с половиной часов.

Об ограничениях полетов в авиагавани Сочи пресс-служба аэропорта не сообщала. Сотрудники терминала заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.