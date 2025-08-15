Солнечно и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодаре и крае 16 и 17 августа

Сервис «Яндекс. Погода» сообщил прогноз погоды на 16 и 17 августа в Краснодаре. По данным сайта, 16 августа температура воздуха днем составит 21-30 °С, ночью — 20-21 °С, ветер 2-4 м/с. Будет солнечно, осадки не ожидаются.

Днем 17 августа температура воздуха составит 23-33 °С, ночью — 21-22 °С, ветер 2-4 м/с. Осадки не прогнозируются. 

По сообщению ЦГМС, 16 и 17 августа в Краснодарском крае ожидается небольшая облачность без осадков с порывами ветра 4-14 м/с.

16 августа температура воздуха днем составит 27-32 °С, ночью — 12-17 °С. 17 августа днем 29-34 °С, ночью — также 12-17 °С.

На Черноморском побережье прогнозируется небольшая облачность без осадков, порывы ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18-33 °С, ночью — 18-23 °С. 

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Краснодарском крае продолжает формироваться периферия антициклона. 

«В такой ситуации облаков в небе над регионом будет мало и вновь обойдется без дождей, а температурный фон слегка превысит 30-градусную отметку», — отметил он. 

Как писали Юга.ру, 9 августа синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько будет длиться бархатный сезон в Краснодарском крае.

