Солнечно и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в выходные

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодаре и крае 16 и 17 августа

Сервис «Яндекс. Погода» сообщил прогноз погоды на 16 и 17 августа в Краснодаре. По данным сайта, 16 августа температура воздуха днем составит 21-30 °С, ночью — 20-21 °С, ветер 2-4 м/с. Будет солнечно, осадки не ожидаются.

Днем 17 августа температура воздуха составит 23-33 °С, ночью — 21-22 °С, ветер 2-4 м/с. Осадки не прогнозируются.

По сообщению ЦГМС, 16 и 17 августа в Краснодарском крае ожидается небольшая облачность без осадков с порывами ветра 4-14 м/с.