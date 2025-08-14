Путевка на 10 дней без перелета — до 344 тыс. рублей на двоих. Сколько стоит отдых в санаториях Сочи в бархатный сезон?

Отдохнуть в санаториях Сочи осенью обойдется от 90 до 344 тыс. рублей. Туроператоры отмечают замедление спроса на путевки

13 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость отдыха в санаториях Сочи повысилась на 15-20%.

Так, в бюджетных здравницах путевка на 10 дней (без учета проезда) на двоих обойдется в 90-150 тыс. рублей, в санаториях среднего ценового сегмента — 150-200 тыс. рублей. За отдых в здравницах высокого уровня придется заплатить 220-250 тыс. рублей за двоих.

Дороже всего обойдется лечение в санатории «Черноморье 5*» — 344 тыс. рублей за двоих без учета перелета.

По данным Ассоциации туроператоров, спрос на санаторный отдых в Сочи замедлился. Это вызвано дороговизной авиа- и железнодорожных билетов.

АТОР утверждает, что перелет из Москвы в Сочи на двоих обойдется в 50-60 тыс. рублей, что составляет половину от стоимости путевки. Однако, по данным сервиса «Авиасейлс», в сентябре перелет из столицы на курорт на двоих обойдется в среднем в 30-35 тыс. рублей.