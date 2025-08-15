Крепкий рубль, непогода и разлив мазута. Спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%

На курортах Краснодарского края летом 2025 года снизилась активность туристов. С чем это связано?

14 августа президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что летом 2025 года турпоток в Краснодарский край снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По его словам, регион попал в «идеальный шторм».

Эксперт считает, что на спрос повлияли сразу несколько факторов. Укрепление рубля сделало зарубежные предложения более привлекательными. Инфляция привела к снижению дохода граждан и повышению стоимости на товары и услуги.

Высокие ставки по депозитам — люди решили не снимать деньги со вкладов ради туристической поездки. Аномальная погода — до конца июня Краснодарский был прохладным, в том числе море.