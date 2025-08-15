Крепкий рубль, непогода и разлив мазута. Спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%
На курортах Краснодарского края летом 2025 года снизилась активность туристов. С чем это связано?
14 августа президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что летом 2025 года турпоток в Краснодарский край снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По его словам, регион попал в «идеальный шторм».
Эксперт считает, что на спрос повлияли сразу несколько факторов. Укрепление рубля сделало зарубежные предложения более привлекательными. Инфляция привела к снижению дохода граждан и повышению стоимости на товары и услуги.
Высокие ставки по депозитам — люди решили не снимать деньги со вкладов ради туристической поездки. Аномальная погода — до конца июня Краснодарский был прохладным, в том числе море.
Повлиял на спрос и разлив нефти в Керченском проливе. Этот фактор Илья Уманский считает ключевым.
Он добавил, что в целом по стране число бронирований номеров в коллективных местах размещения снизилось на 3,5%. При этом еще в мае рост заказов превышал прошлогодние показатели на 9,8%.
Падение спроса на внутреннем рынке повлияло на ценообразование. В середине мая средняя цена номера по России составляла 12 тыс. 21 рубль. Сейчас она на уровне 10 тыс. 949 рублей.
Однако спрос снижается не во всех регионах России. В Крыму турпоток вырос на 42%, в Ярославской области на 22%, в Дагестан на 20%, в Кабардино-Балкарии и Кузбассе на 17%, в Волгоградской области на 15%, в Красноярском крае и Кировской области на 14%, в Свердловской области на 13%, в Адыгее и Бурятии на 12%, в Приморском крае на 10%, в Вологодской области на 8%.
