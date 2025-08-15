В Краснодаре в районе ТРЦ «Красная Площадь» планируют расширить дорогу

В Краснодаре хотят сделать дорогу на улице Кореновской четырехполосной. Когда это произойдет, неизвестно

14 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о планах расширить улицу Кореновскую — от Дзержинского до улицы Садовой до четырехполосной. Сейчас эта территория активно застраивается, и там уже проживают около 25 тыс. человек.

По данным властей, компания-застройщик уже готовит проект реконструкции. Он будет готов в 2026 году. Когда начнутся сами работы и во сколько обойдется реконструкция, не уточняется.

Протяженность участка составит почти три километра. В планах сделать тротуары, освещение, светофоры, ливневки, велодорожки и остановки.