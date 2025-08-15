Астролог и комик из Краснодарского края исполнит главную роль в ремейке сериала «Моя прекрасная няня»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Кадр из трейлера к сериалу «Няня Оксана» © Скриншот видео с Rutube-канала «PREMIER онлайн-кинотеатр»
    Кадр из трейлера к сериалу «Няня Оксана» © Скриншот видео с Rutube-канала «PREMIER онлайн-кинотеатр»

Главную роль в новом сериале «Няня Оксана» исполнила телеведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко (12+)

Онлайн-кинотеатр Premier поделился первым трейлером сериала «Няня Оксана». Это ремейк известного ситкома «Моя прекрасная няня», который показывал телеканал «СТС» с 2004 по 2009 годы.

В новом сериале главную роль, которую ранее играла Анастасия Заворотнюк, исполнит Олеся Иванченко. Девушка родилась в станице Калужской Краснодарского края. Публике она известна по шоу «Натальная карта».

Взросление в Лос-Анджелесе:

В оригинальном сериале главная героиня Вика Прутковская родом из Мариуполя. В новом проекте Оксана приедет в Москву из Краснодара и будет иметь «кубанский» акцент.

По сюжету девушку бросает столичный жених. Оксана намерена покорить Москву и устраивается на работу няней в семью вдовца-ресторатора Ивана Самсонова.

Роль Сергея Жигунова (Максим Шаталин) возьмет на себя Виктор Хориняк (сериалы «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд»). Премьера нового сериала состоится на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier в сентябре.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 августа состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Персона» про онемевшую актрису.

Афиша Кино

Новости

В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Турцию, Грузию, Сербию, Египет, ОАЭ и несколько российских городов
Солнечно и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в выходные
Стекло, химикаты, черепа и кости животных. В Сочи обнаружили пещеру, в которую десятилетиями сбрасывали мусор
В Дагестане ингушские мужчины устроили рейд в поисках «порочных» женщин
Крепкий рубль, непогода и разлив мазута. Спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%
В Краснодаре в районе ТРЦ «Красная Площадь» планируют расширить дорогу

Лента новостей

Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Сегодня, 11:51
Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Туристам приходится стоять в заторах до пяти часов
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
Вчера, 15:58
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
«Миссия на Земле выполнена»
Сегодня, 11:37
«Миссия на Земле выполнена»
Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы

Реклама на сайте