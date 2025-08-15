Астролог и комик из Краснодарского края исполнит главную роль в ремейке сериала «Моя прекрасная няня»

В новом сериале главную роль, которую ранее играла Анастасия Заворотнюк, исполнит Олеся Иванченко. Девушка родилась в станице Калужской Краснодарского края. Публике она известна по шоу «Натальная карта».

Онлайн-кинотеатр Premier поделился первым трейлером сериала «Няня Оксана». Это ремейк известного ситкома «Моя прекрасная няня», который показывал телеканал «СТС» с 2004 по 2009 годы.

В оригинальном сериале главная героиня Вика Прутковская родом из Мариуполя. В новом проекте Оксана приедет в Москву из Краснодара и будет иметь «кубанский» акцент.

По сюжету девушку бросает столичный жених. Оксана намерена покорить Москву и устраивается на работу няней в семью вдовца-ресторатора Ивана Самсонова.

Роль Сергея Жигунова (Максим Шаталин) возьмет на себя Виктор Хориняк (сериалы «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд»). Премьера нового сериала состоится на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier в сентябре.