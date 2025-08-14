В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Персона» про онемевшую актрису

  • Кадр из фильма «Персона» © Скриншот видео с Rutube-канала «Непопулярный канал»
21 августа состоится показ экзистенциальной драмы «Персона» 1966 года. Картину обсудят с психологом (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 21 августа показ черно-белой экзистенциальной драмы «Персона» 1966 года. Ленту снял шведский режиссер Ингмар Бергман («Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Час волка», «Шепоты и крики», «Фанни и Александр»).

Актриса Элизабет Фоглер очень востребована и часто выступает в различных театрах. Во время очередного спектакля она замолкает посреди действия. Элизабет просто физически не может промолвить ни слова. Психиатр выясняет, что женщина находится в состоянии оцепенения. Чтобы избавиться от него, он советует Элизабет уехать к морю.

«Это фильм для настоящих киноманов, гурманов психологической драмы. Основное достоинство — его лаконичность, крупные планы и черно-белая пленка. Язык Бергмана велик и могуч. И хоть фильм был снят полвека назад, нам кажется, что проблемы, поднятые в нем, актуальны в настоящее время и будут актуальны всегда», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Юлией Аврамиди начнутся 21 августа в 19:00 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

