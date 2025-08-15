Взросление в Лос-Анджелесе. В Краснодаре состоится показ фильма «Середина 90-х»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Середина 90-х» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOTRAILER - Официальные трейлеры и обзоры»
    Кадр из трейлера к фильму «Середина 90-х» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOTRAILER - Официальные трейлеры и обзоры»

В Краснодаре можно посмотреть и обсудить режиссерский дебют Джоны Хилла (18+)

Кофейня Booker анонсировала на 20 августа показ драмеди «Середина 90-х». Это режиссерский дебют актера Джоны Хилла («SuperПерцы», «Немножко беременна», «Мачо и ботан», «Человек, который изменил все», «Волк с Уолл-стрит»).

Действие происходит в Калифорнии. Сюжет разворачивается вокруг подростка Стиви и его отношений с матерью, старшим братом и друзьями. Все считают главного героя ребенком. Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров.

В центре Краснодара появился кинодворик:

Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра фильм можно будет обсудить с ведущим и зрителями.

Показ состоится 20 августа в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский театр драмы 19 августа покажет видеоверсию спектакля «Калечина-Малечина» о школьном буллинге. 

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Взросление в Лос-Анджелесе. В Краснодаре состоится показ фильма «Середина 90-х»
В Краснодаре состоится «день великого расхламления». Что это такое?
Таможенники Северной Осетии фиктивно вывозили автомобили из РФ. Ущерб составил 350 млн рублей
В соцсетях появились сообщения об эвакуации сотрудников аэропортов Краснодара и Анапы. Это встревожило жителей
Краснодарца осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Персона» про онемевшую актрису

Лента новостей

Реклама на сайте