Взросление в Лос-Анджелесе. В Краснодаре состоится показ фильма «Середина 90-х»

В Краснодаре можно посмотреть и обсудить режиссерский дебют Джоны Хилла (18+)

Действие происходит в Калифорнии. Сюжет разворачивается вокруг подростка Стиви и его отношений с матерью, старшим братом и друзьями. Все считают главного героя ребенком. Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров.

Кофейня Booker анонсировала на 20 августа показ драмеди «Середина 90-х». Это режиссерский дебют актера Джоны Хилла («SuperПерцы», «Немножко беременна», «Мачо и ботан», «Человек, который изменил все», «Волк с Уолл-стрит»).

Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра фильм можно будет обсудить с ведущим и зрителями.

Показ состоится 20 августа в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.