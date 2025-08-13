В российских городах-миллионниках продажи новостроек снизились в три раза. В Краснодаре меньше всего сделок

В Краснодаре продажи недвижимости в новостройках упали на 53%. Эксперты связывают это с «перегретостью» рынка и недостаточным спросом

13 августа аналитики проекта «Движение.ру» сообщили Юга.ру, что в российских городах-миллионниках продажи жилья в новостройках снизились на треть. В первую половину 2024 года девелоперы реализовали 162,2 тыс. квартир, а в аналогичный период 2025 года этот показатель составил 113,6 тыс. (-32,4%). По данным исследования, из крупных городов сильнее всего продажи недвижимости упали в Краснодаре — почти на 53% и Красноярске — на 51%. Также меньше всего сделок зафиксировали в Самаре — на 46,3%, Уфе — на 43,2%, Новосибирске — на 41%, Челябинске — на 39,3%, Санкт-Петербурге — на 39% и Екатеринбурге — на 37,5%

Эксперты отметили, что большая часть рынков недвижимости городов-миллионников вошли в «красную зону» по показателю распроданности к стройготовности жилья. Этот показатель демонстрирует, успевают ли девелоперы продавать возводимое ими жилье. Если он снижается, то застройщикам грозят трудностями с погашением долгов по финансированию проектов из-за высокой процентной ставки. В Госкорпорации «Дом.РФ» назвали оптимальные границы этого показателя — 70-80%. «Отношение распроданности к стройготовности — ключевой показатель рынка жилищного строительства, отражающий сбалансированность продаж застройщиков, за минувший год в среднем по России он снизился с 88% до 71%. В среднем по рынку городов-миллионников показатель изменился с 94% до 70%», — рассказали авторы исследования.



Однако в ряде городов этот показатель уже ниже нормы. К ним аналитики также отнесли Краснодар — 47%, Уфу — 53%, Красноярск — 55%, Воронеж — 57%, Омск — 59%, Челябинск и Самару — по 62%, Новосибирск, Тюмень и Пермь — по 64% и Волгоград — 65%.



Специалисты также заявили, что в городах-миллионниках продажи жилья сокращаются в связи с увеличением общих объемов строительства. Однако в Санкт-Петербурге и Краснодаре площади сокращаются. В случае с Северной столицей это объясняется административно-территориальным устройством, а в столице Кубани — перегретостью рынка и недостаточным спросом, не способным поглотить объемы накопленного жилья.

Помимо этого, различные представители строительной отрасли рассказали «Известиям», что на рынке недвижимости признают проблемы, но считают, что их не решить без снижения ключевой ставки ЦБ по ипотеке и новых льготных программ. Сейчас ставка составляет 18% годовых.



Напомним, что в апреле Краснодар вошел в топ-5 городов, где дольше всего копят на ипотечный взнос. Жителям нужно больше двух лет.