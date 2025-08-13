Власти Краснодара рассчитывают получить в бюджет города порядка 1 млрд рублей за парковки

За семь месяцев 2025 года за оплату парковок и штрафы краснодарцы заплатили 536 млн рублей

В мэрии заявили, что средства пойдут в дорожный фонд на ремонт проезжих частей, обновление тротуаров, остановок и дорожную инфраструктуру.

12 августа администрация Краснодара сообщила , что с января в городской бюджет поступило с парковок больше 536 млн рублей. Оплата мест составила 224 млн рублей, штрафы — 312 млн рублей.

Власти рассчитывают до конца года увеличить доход от парковок до 1 млрд рублей. Глава кубанской столицы Наумов заявил, что сейчас одно из основных направлений работы в сфере парковок — борьба с сокрытием номеров.

Сейчас в Краснодаре работают 279 парковок на 12 тыс. 245 мест. 600 из них открыли в этом году. Администрация планирует увеличить сеть до 14 тыс. 500 мест.

Напомним, в 2024 году в Краснодаре доход от парковок составил 800 млн рублей. Из них около 500 млн — это штрафы за нарушения, а оставшиеся 300 млн — оплата машиномест.