Власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На муниципальных парковках Краснодара сократили время бесплатной стоянки

29 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе сократят время бесплатного пребывания автомобилей на платных парковках без шлагбаумов — с 15 до 5 минут.

«Проблема с местами на парковках особенно остро стоит в центре города, и усугубляют ситуацию автомобилисты, которые придумывают хитрости, чтобы не оплачивать все время пребывания на парковке. Сокращение бесплатного времени направлено на борьбу с теми, кто использует этот период по несколько раз, оплачивая минимум или не платя вовсе», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

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Также водитель будет обязан покинуть парковку через 5 минут по окончанию оплаченного времени.

На парковках со шлагбаумами бесплатное время нахождения транспорта останется неизменным — 15 минут до и после оплаты.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 35 парковок станут платными. Одна из них протянется на 4 километра.

Автомобили Дороги парковки Пробки Транспорт

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