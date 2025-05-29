Власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут

29 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе сократят время бесплатного пребывания автомобилей на платных парковках без шлагбаумов — с 15 до 5 минут.



«Проблема с местами на парковках особенно остро стоит в центре города, и усугубляют ситуацию автомобилисты, которые придумывают хитрости, чтобы не оплачивать все время пребывания на парковке. Сокращение бесплатного времени направлено на борьбу с теми, кто использует этот период по несколько раз, оплачивая минимум или не платя вовсе», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.