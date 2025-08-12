Власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период»

В Крыму будут надолго отключать мобильный интернет. Конкретные сроки власти не сообщают

11 августа Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма сообщило, что на территории субъекта возможно отключение мобильного интернета на длительный период. Чиновники не пояснили, что значит «длительный период» и когда он начнется.

Ограничения вводятся в «целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан». По сообщению Мининформа, сотовая связь и кабельный интернет будут работать.

В связи с ограничениями, крымский оператор связи «Волна» предоставит своим клиентам бесплатную отправку SMS, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края.

8 августа Юга.ру сообщали, что в Крыму будут отключать мобильный интернет, но веерно — на несколько часов или дней.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Приморско-Ахтарском районе будут полностью отключать интернет и сотовую связь.

