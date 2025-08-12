Власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период»

В Крыму будут надолго отключать мобильный интернет. Конкретные сроки власти не сообщают

11 августа Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма сообщило, что на территории субъекта возможно отключение мобильного интернета на длительный период. Чиновники не пояснили, что значит «длительный период» и когда он начнется.

Ограничения вводятся в «целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан». По сообщению Мининформа, сотовая связь и кабельный интернет будут работать.