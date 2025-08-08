В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет

Отключать интернет будут по федеральной команде без ведома местных властей

8 августа правительство Крыма сообщило, что в регионе будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или даже дней. По словам властей, это необходимо для исключения возможности атак беспилотников.

Чиновники заявили, что такая мера коснулась не только Крыма, но и больше 60 регионов страны, в том числе юг РФ.