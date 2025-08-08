В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет
Отключать интернет будут по федеральной команде без ведома местных властей
8 августа правительство Крыма сообщило, что в регионе будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или даже дней. По словам властей, это необходимо для исключения возможности атак беспилотников.
Чиновники заявили, что такая мера коснулась не только Крыма, но и больше 60 регионов страны, в том числе юг РФ.
По всей России в июле отключали мобильный интернет 2099 раз:
Для подключения к интернету жителям и гостям полуострова рекомендуют использовать сети Wi-Fi. Уточняется, что голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы.
Уточняется, что отключать интернет будут по федеральной команде без ведома местных властей.
Веерные отключения — циклическое отключение потребителей от сети с целью ограничения объема потребляемой энергии. Происходят поочередно, по секторам.
Как писали Юга.ру, россиянам оставят доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам в период блокировки интернета.
