В очередном районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии. Какая обстановка на Кубани?

В Ростовской области массово вводят карантины из-за зарослей амброзии, а в Краснодарском крае цветение приближается к пику

12 августа пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области сообщила, что в Каменоломненском поселении Октябрьского района обнаружили очаг амброзии на площади 58,1 га. На территории ввели карантин. Отметим, что с начала лета в различных районах Ростовской области вводят фитосанитарный режим из-за зарослей амброзии. Информация о карантинных размещена на сайте.



Помимо этого, в марте «Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков «Активность пыльцы». Он помогает заранее получать предупреждения о начале сезона цветения и принимать меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней.

Карантин из-за амброзии — введение особого режима на территории, где обнаружили распространение сорняка. В этот период собственникам земель нельзя: перемещать семенной материал; сеять и хранить семена и зерна, засоренные амброзией и другими сорняками; использовать отходы переработки зерна, содержащие семена амброзии.



Также собственники территорий обязаны локализировать и ликвидировать популяцию сорняка. Карантин отменяется в случае, если амброзия отсутствует на территории в течение трех лет.

8 августа в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что в Туапсинском районе Краснодарского края в ауле Агуй-Шапсуг тоже нашли амброзию на площади 15 га. В муниципалитете ввели карантин. По данным ведомства, на Кубани цветение амброзии приближается к самому пику. Собственникам земель или администрации важно избавляться от сорняков, пока пыльца не начала разлетаться на сотни километров.

«Борьба с карантинными объектами, в том числе с амброзией полыннолистной, происходит за счет средств собственника. Если не удается установить собственника, то сотрудники Россельхознадзора обращаются в администрацию, для того чтобы принять необходимые меры по борьбе с сорняками», — рассказал представитель Россельхознадзора Сергей Горлов.

Напомним, что в Краснодарском крае сезон цветения амброзии начинается со второй половины июля. По статистике, каждый третий житель региона страдает поллинозом — хроническим заболеванием, которое вызывает пыльца растений. При этом каждый год количество аллергиков увеличивается на 2-3 тыс. человек. Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Ранее Минздрав Краснодарского края публиковал советы людям, страдающим поллинозом: регулярно делать в своем жилье влажную уборку;

не выходить на улицу без особой надобности в ветреные дни, на работе и дома по возможности не открывать окна, закрывать двери;

пользоваться очистителями воздуха, не забывать каждые 2-3 месяца менять или чистить фильтры кондиционера;

не сушить на улице постиранное белье;

всегда мыть и ополаскивать лицо прохладной водой после пребывания на улице;

при работе на огороде и в саду надевать защитную маску и перчатки;

носить солнцезащитные очки и респираторную маску;

не есть свежие косточковые фрукты, орехи, мед, зелень, специи и пить квас, это может усилить симптомы аллергии;

при остром течении аллергии временно покинуть место проживания.