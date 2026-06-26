Туристы в Сочи стали использовать риелторов вместо такси

Риелторы Сочи жалуются на туристов: вместо покупки жилья те используют их как личных водителей

24 июня «Комсомольская правда» сообщила, что на курортах Черного моря, особенно в Сочи, среди отдыхающих набирает популярность необычный способ экономии на транспорте. Туристы придумали схему, как бесплатно добираться до пляжей и прибрежных локаций, используя местных риелторов в качестве водителей.

Схема работает следующим образом: отдыхающие находят объявления о продаже квартир или домов рядом с морем, связываются с агентом и договариваются о встрече. Риелтор забирает «покупателей» на своей машине и везет на объект. После быстрого осмотра туристы обещают подумать, прощаются и отправляются на пляж.