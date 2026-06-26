Туристы в Сочи стали использовать риелторов вместо такси
Риелторы Сочи жалуются на туристов: вместо покупки жилья те используют их как личных водителей
24 июня «Комсомольская правда» сообщила, что на курортах Черного моря, особенно в Сочи, среди отдыхающих набирает популярность необычный способ экономии на транспорте. Туристы придумали схему, как бесплатно добираться до пляжей и прибрежных локаций, используя местных риелторов в качестве водителей.
Схема работает следующим образом: отдыхающие находят объявления о продаже квартир или домов рядом с морем, связываются с агентом и договариваются о встрече. Риелтор забирает «покупателей» на своей машине и везет на объект. После быстрого осмотра туристы обещают подумать, прощаются и отправляются на пляж.
В Сочи проезд в автобусах подорожает до 55–62 рублей:
По словам специалистов по недвижимости, этот трюк появился около двух лет назад, но именно в текущем летнем сезоне стал массовым. Агенты ежедневно получают десятки запросов на просмотры, которые не заканчиваются сделками, а оборачиваются лишь потерей времени и затратами на бензин.
Сами туристы подсчитали, что за неделю такая хитрость позволяет сэкономить на такси больше 10 тыс. рублей. Риелторы пока не придумали, как отличить реального покупателя от любителя бесплатных поездок.
Как писали Юга.ру, в Сочи начали ограничивать продажу бензина — не более 30 литров бензина в одни руки.