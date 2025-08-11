«Дух казачьего хутора в городской клубной ночи». В Ростове впервые пройдет фестиваль электронной казачьей музыки

«Дух казачьего хутора в городской клубной ночи. Народный голос Дона сольется с электронной музыкой», — описали фестиваль организаторы.

Участники мероприятия услышат живую музыку казачьего хора и исполнителей казачьей песни и фолка в интеграции с электронными диджей-сетами. Организаторы отметили, что гости смогут почувствовать близость с культурой юга России и «связь со своими корнями».

Желающие могут поддержать атмосферу мероприятия и добавить в свой образ элементы казачьего костюма: пояс, вышивку, платок, папаху.

«Мы предлагаем взглянуть на казачество в новом ракурсе — через электронную музыку и современный визуал, через «язык» близкий современным поколениям. Проект «Золотовка» в Embargo Villa — это шаг к перепрошивке восприятия казачьей культуры», — прокомментировала организаторка события Ирина Узденова.

Фестиваль состоится 29 августа в 22:00 в резиденции Embargo Villa по улице Левобережной, 72. Стоимость билета — от 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.