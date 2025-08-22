В Краснодаре сотрудник Эрмитажа расскажет о ключевых вещах человечества
Историк и археолог расскажет о вещах, которые оказали наибольшее влияние на развитие человечества (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 7 сентября лекцию «Ключевые вещи человечества». Встречу проведет заведующий сектором античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин.
«Попробуем сосредоточиться на тех вещах, которые оказали самое большое влияние на человека. Те, без которых его история могла бы пойти другим путем, или те, изобретение которых было предопределено самой человеческой историей», — рассказали организаторы.
Вместе со спикером слушатели проследят историю разных вещей, например, колеса, лука со стрелами, амфоры для хранения оливкового масла и вина. Также они проанализируют изменения, произошедшие с ними, и попробуют предсказать их будущее.
Лекция состоится 7 сентября в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 2 тыс. 500 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.
