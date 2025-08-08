Временно закрыли аэропорт Геленджика и отключили мобильный интернет. В Краснодарском крае днем 8 августа объявили беспилотную опасность

8 августа Росавиация сообщила, что в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Серьезных задержек рейсов на момент написания новости нет.

В тот же день жители Краснодара получили смс о беспилотной опасности. Также жители кубанской столицы сообщили об отсутствии мобильного интернета примерно с 11:00.