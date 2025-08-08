Временно закрыли аэропорт Геленджика и отключили мобильный интернет. В Краснодарском крае днем 8 августа объявили беспилотную опасность
Из-за угрозы беспилотников временно закрыли аэропорт Геленджика. Крупных задержек пока нет
8 августа Росавиация сообщила, что в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Серьезных задержек рейсов на момент написания новости нет.
В тот же день жители Краснодара получили смс о беспилотной опасности. Также жители кубанской столицы сообщили об отсутствии мобильного интернета примерно с 11:00.
Пожар на НПЗ и в воинской части, 48 сбитых беспилотников и пострадавший:
В 12:07 в Крымском районе и Анапе прозвучали сирены. Системы ПВО заметили БПЛА.
Позже Минобороны РФ сообщило, что ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края два беспилотника.
Как писали Юга.ру, в ночь на 6 августа в Ростовской области почти 200 человек остались без света из-за атаки беспилотников.
