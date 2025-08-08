Тиктокер, беспилотник, раф. В словарь русского языка добавили 657 новых терминов

Российская академия наук пополнила орфографический словарь новыми терминами из молодежной речи и современных реалий

Научно-информационный орфографический ресурс «Академос» Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился новыми словами. В словаре появилось 657 слов, касающихся молодежной речи, повседневной жизни и современных реалий. Например, лексическими единицами теперь считаются слова «тиктокер», «движуха», «пауэрбанк», «личка», «фриган», «хеви-металлист», «обочечник», «завируситься», «копирайтинг». В словаре появились и названия популярной еды и напитков: «раф», «американо», «смузи», «булгур», «брускетта». Список терминов пополнили слова, касающиеся общественно-политической обстановки — «беспилотник», «оперштаб».

Также среди новых единиц появился термин «гинекофобия/гинофобия» — страх перед женщинами. Среди добавлений представлены и собственные имена и названия: Варшавский договор, Верхняя Волга, Верхнее Поволжье, Дево: Богородице Дево, радуйся (молитва), Красноярские Столбы (заповедник), Международная федерация футбола (ФИФА) и другие.