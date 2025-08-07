ФСБ раскрыла мошенничество в приватизации нефтебазы госсекретарем Дагестана

Предыстория. 25 июня в Дагестане у госсекретаря региона Магомеда-Султана Магомедова проходили обыски, связанные с ранее возбужденным уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта».

6 августа пресс-служба ФСБ России сообщила о раскрытии мошеннической схемы по хищению Магомедом-Султаном Магомедовым у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе «Дагнефтепродукта».

По данным следствия, Магомедов инициировал распорядительные решения, по которым в 2001-2005 годах «Дагнефтепродукт» перевели в республиканскую собственность. Позднее предприятие было реализовано в пользу подконтрольных госсекретарем лиц по заниженной стоимости.

По итогам проведенных Генеральной прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий, «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» были возвращены государству. Стоимость предприятий оценивается в 100 млрд рублей.

Пресс-служба ФСБ сообщила, что у фигурантов арестовано имущество, полученное мошенническим путем, на сумму более 3 млрд рублей.