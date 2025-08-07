ФСБ раскрыла мошенничество в приватизации нефтебазы госсекретарем Дагестана
Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов незаконно приватизировал предприятие «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей
Предыстория. 25 июня в Дагестане у госсекретаря региона Магомеда-Султана Магомедова проходили обыски, связанные с ранее возбужденным уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта».
6 августа пресс-служба ФСБ России сообщила о раскрытии мошеннической схемы по хищению Магомедом-Султаном Магомедовым у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе «Дагнефтепродукта».
По данным следствия, Магомедов инициировал распорядительные решения, по которым в 2001-2005 годах «Дагнефтепродукт» перевели в республиканскую собственность. Позднее предприятие было реализовано в пользу подконтрольных госсекретарем лиц по заниженной стоимости.
По итогам проведенных Генеральной прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий, «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» были возвращены государству. Стоимость предприятий оценивается в 100 млрд рублей.
Пресс-служба ФСБ сообщила, что у фигурантов арестовано имущество, полученное мошенническим путем, на сумму более 3 млрд рублей.
Помимо этого на территории Дагестана и Москвы были проведены 70 обысков. Изъяли документы, предметы роскоши, денежные средства в особо крупном размере.
МВД России возбудило уголовное дело за мошенничество (ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Магомеда-Султана Магомедова уволили с должности госсекретаря Дагестана в связи с «утратой доверия».
Магомед-Султан Магомедов с 1991 по 2005 год работал в должности генерального директора объединения «Дагнефтепродукт». С 2005 года был генеральным директором ОАО «Дагестаннефтепродукт».
Пост госсекретаря Дагестана Магомедов занимал с 2021 года. С 1995 по 2021 он был депутатом Народного Собрания Дагестана I- VII созывов.
В 1991 году основал футбольный клуб «Анжи».
