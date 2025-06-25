У госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова проходят обыски. Чиновника обвиняют в незаконной приватизации нефтебазы

В здании администрации главы и правительства Дагестана проходят обыски

25 июня ТАСС сообщило, что в Дагестане проходят обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым. Эту информацию агентству подтвердили источники в силовых структурах республики.

«РИА Новости» пишет, что обыски связаны с ранее возбужденным уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Она принадлежит «Каспетролсервис», которым владеет компания детей Магомедова «МСБ Холдинг».

По словам собеседника агентства, на местах работают, в том числе, сотрудники центрального аппарата ФСБ.