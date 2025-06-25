У госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова проходят обыски. Чиновника обвиняют в незаконной приватизации нефтебазы

Дагестан

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  • Магомед-Султан Магомедов © Скриншот видео из телеграм-канала «Магомед-Султан Магомедов»
    Магомед-Султан Магомедов © Скриншот видео из телеграм-канала «Магомед-Султан Магомедов»

В здании администрации главы и правительства Дагестана проходят обыски

25 июня ТАСС сообщило, что в Дагестане проходят обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым. Эту информацию агентству подтвердили источники в силовых структурах республики.

«РИА Новости» пишет, что обыски связаны с ранее возбужденным уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Она принадлежит «Каспетролсервис», которым владеет компания детей Магомедова «МСБ Холдинг».

По словам собеседника агентства, на местах работают, в том числе, сотрудники центрального аппарата ФСБ.

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Телеграм-канал «Спросите у Расула» передает, что обыски проходят и по всем московским адресам госсекретаря, его сына и дочерей, а также в мэрии Махачкалы — управлении архитектуры и градостроительства, управлении имущественных и земельных отношений.

У Магомедова могут конфисковать все имущество и доходы, полученные от приватизации и работы нефтебазы. Иск уже находится в суде.

Магомед-Султан Магомедов занимает пост госсекретаря Дагестана с 2021 года. Ранее он представлял республику в Госдуме VI созыва и стоял у истоков создания футбольного клуба «Анжи».

Как писали Юга.ру, силовики провели обыск в кабинете вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы.

Обыски Полиция ФСБ

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