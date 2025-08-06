Космос, русалка и кролики. В парке «Краснодар» открыли новую локацию

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
    © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny

В «Парке облаков» открылся тоннель «Кроличья нора» со светодиодными экранами

5 августа телеграм-канал «Парк облаков. Парк Галицкого Краснодар» сообщил об открытии в «Парке облаков» новой локации, которую в социальных сетях назвали «Кроличьей норой».

Локация представляет собой тоннель, на стенах, полу и потолке которого размещены светодиодные экраны. На них транслируются различные изображения: например, космос, подводный риф с рыбами, русалкой и китами, кролики из сказочного мира и другие.

«Озеро Любви» и фонтан-ротонда с подсветкой:

Локация расположена недалеко от «Озера Любви» с ротондой и закрытой для посещения оранжереи. Чтобы пройти к тоннелю, необходимо подняться по винтовой лестнице. 

По сообщению телеграм-канала «Японский сад. Краснодар» локация работает с 5:00 до 24:00. 

Как писали Юга.ру, в июне в парке «Краснодар» открыли еще часть территории «Парка облаков».

Город Достопримечательности Краснодар парк «Краснодар»

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Космос, русалка и кролики. В парке «Краснодар» открыли новую локацию
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