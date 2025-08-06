Тонированные окна вместо кондиционеров? Власти Краснодара проверили новый способ борьбы с жарой в транспорте

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала дептранса Краснодара https://t.me/deptrans_krd/1620
    © Скриншот из телеграм-канала дептранса Краснодара https://t.me/deptrans_krd/1620

В Краснодаре проверили, что лучше от спасает от духоты в автобусах — кондиционер или пленка

17 июля телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в краснодарских автобусах решили заклеить стекла тонировочной пленкой. Власти предположили, что это поможет снизить воздействие прямых солнечных лучей и немного охладить салон в жаркий период.

Тогда специалисты затонировали автобусы, которые работают по регулируемым тарифам.

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5 августа в дептрансе рассказали, что этот эксперимент не удался. Эксперты замерили температуру воздуха в тонированном салоне, и выяснили, что защитная пленка не справляется с краснодарской жарой.

«Результат очевиден: в летнюю жару спасает только хорошая система кондиционирования. Пленка дает разве что легкий визуальный эффект», — завили в ведомстве.

Напомним, что в Краснодаре только 25% маршруток оснащены кондиционерами. Всего системой охлаждения воздуха оборудовано 40,5% городского общественного транспорта. 

Отметим, что в августе синоптики прогнозировали в Краснодаре жару 43 °C .

Как писали Юга.ру, на ремонт кондиционеров в троллейбусах и автобусах Краснодара потратят 9 млн рублей.

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Тонированные окна вместо кондиционеров? Власти Краснодара проверили новый способ борьбы с жарой в транспорте

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