Тонированные окна вместо кондиционеров? Власти Краснодара проверили новый способ борьбы с жарой в транспорте

В Краснодаре проверили, что лучше от спасает от духоты в автобусах — кондиционер или пленка

17 июля телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что в краснодарских автобусах решили заклеить стекла тонировочной пленкой. Власти предположили, что это поможет снизить воздействие прямых солнечных лучей и немного охладить салон в жаркий период. Тогда специалисты затонировали автобусы, которые работают по регулируемым тарифам.

5 августа в дептрансе рассказали, что этот эксперимент не удался. Эксперты замерили температуру воздуха в тонированном салоне, и выяснили, что защитная пленка не справляется с краснодарской жарой.

«Результат очевиден: в летнюю жару спасает только хорошая система кондиционирования. Пленка дает разве что легкий визуальный эффект», — завили в ведомстве.



Напомним, что в Краснодаре только 25% маршруток оснащены кондиционерами. Всего системой охлаждения воздуха оборудовано 40,5% городского общественного транспорта.



Отметим, что в августе синоптики прогнозировали в Краснодаре жару 43 °C .