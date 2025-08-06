Зумеры, альфа, иксы, миллениалы. В Краснодаре пройдет лекция «Теория поколений»

Краснодарцам расскажут, как отличить бумера, миллениала, зумера и альфу (16+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 8 августа лекцию «Теория поколений». Встречу проведет психолог и профориентолог Ольга Згордан.

Теория поколений — концепции, которая предполагает, что группа людей, родившихся в определенных период, обладает своими особенностями и мировоззрением. Ее разработали американские писатели Нил Хау и Уильям Штраус.

Представителей одного поколения от другого отделяют 20 лет. Поэтому каждое следующее проходит психологическое становление в новых условиях. Понимание концепции позволяет увидеть, как изменяются общественные установки и ценности.

Лекция пройдет 8 августа в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.