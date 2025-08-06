Зумеры, альфа, иксы, миллениалы. В Краснодаре пройдет лекция «Теория поколений»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцам расскажут, как отличить бумера, миллениала, зумера и альфу (16+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 8 августа лекцию «Теория поколений». Встречу проведет психолог и профориентолог Ольга Згордан.

Программа:

  • действительно ли так сильно отличаемся мы от наших родителей, бабушек/дедушек, детей;
  • чем именно отличаемся;
  • как это понимание поможет нам улучшить взаимодействие с близкими.

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Теория поколений — концепции, которая предполагает, что группа людей, родившихся в определенных период, обладает своими особенностями и мировоззрением. Ее разработали американские писатели Нил Хау и Уильям Штраус.

Представителей одного поколения от другого отделяют 20 лет. Поэтому каждое следующее проходит психологическое становление в новых условиях. Понимание концепции позволяет увидеть, как изменяются общественные установки и ценности.

Лекция пройдет 8 августа в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 сентября состоится лекция об искусстве Древнего Египта. Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.

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