Зумеры, альфа, иксы, миллениалы. В Краснодаре пройдет лекция «Теория поколений»
Краснодарцам расскажут, как отличить бумера, миллениала, зумера и альфу (16+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 8 августа лекцию «Теория поколений». Встречу проведет психолог и профориентолог Ольга Згордан.
Программа:
- действительно ли так сильно отличаемся мы от наших родителей, бабушек/дедушек, детей;
- чем именно отличаемся;
- как это понимание поможет нам улучшить взаимодействие с близкими.
Теория поколений — концепции, которая предполагает, что группа людей, родившихся в определенных период, обладает своими особенностями и мировоззрением. Ее разработали американские писатели Нил Хау и Уильям Штраус.
Представителей одного поколения от другого отделяют 20 лет. Поэтому каждое следующее проходит психологическое становление в новых условиях. Понимание концепции позволяет увидеть, как изменяются общественные установки и ценности.
Лекция пройдет 8 августа в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 сентября состоится лекция об искусстве Древнего Египта. Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.