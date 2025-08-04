В Краснодаре сыграют детский спектакль в поддержку приюта для животных

Театр Veritas анонсировал на 10 августа спектакль «Маленький принц». Все вырученные средства театр отправит в поддержку приюта для животных «Краснодог», который находится на грани закрытия и каждый месяц уходит в минус на 1 500 000 рублей.

Спектакль «Маленький принц» основан на одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Произведение рассказывает о юном мальчике, странствующем по Вселенной,который ищет смысл жизни, пытается понять секреты дружбы, любви и бытия.

«Маленький принц» — первый детский спектакль, появившийся в 2022 году в репертуаре театра Veritas. Роли исполняют дети учебного театра Veritas, а также актеры Евгений Пупышев, Екатерина Кравцова, Анастасия Ковтун, Ксения Минькова и другие. Режиссер постановки — Мария Барабаш.