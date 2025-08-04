В Краснодаре сыграют детский спектакль в поддержку приюта для животных
В краснодарском театре состоится спектакль «Маленький принц». Вырученные средства отправят в приют «Краснодог» (6+)
Театр Veritas анонсировал на 10 августа спектакль «Маленький принц». Все вырученные средства театр отправит в поддержку приюта для животных «Краснодог», который находится на грани закрытия и каждый месяц уходит в минус на 1 500 000 рублей.
Спектакль «Маленький принц» основан на одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Произведение рассказывает о юном мальчике, странствующем по Вселенной,который ищет смысл жизни, пытается понять секреты дружбы, любви и бытия.
«Маленький принц» — первый детский спектакль, появившийся в 2022 году в репертуаре театра Veritas. Роли исполняют дети учебного театра Veritas, а также актеры Евгений Пупышев, Екатерина Кравцова, Анастасия Ковтун, Ксения Минькова и другие. Режиссер постановки — Мария Барабаш.
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«В суете современного мира у взрослых совсем не остается времени пообщаться со своим «внутренним ребенком». Они теряют веру и становятся заложниками своей работы. Наш спектакль — это гипербола. Вместе с детьми мы напоминаем каждому взрослому о том, что за суетой и бытовыми проблемами очень часто забывается», — отметили организаторы.
Спектакль состоится 10 августа в 12:00 и 14:30 по улице Красноармейской, 64. Стоимость билета — 900 рублей. Билеты можно приобрести на сайте.
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