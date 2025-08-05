Шишкин, Левитан, Суриков. В Краснодаре открылась выставка «Сердце в горах»
В Краснодаре показывают произведения известных русских и советских мастеров (0+)
В Краснодарском музее имени Коваленко 2 августа открылась выставка «Сердце в горах». В произведения мастеров нашли отражение Эльбрус, Арарат, Уральские горы, Алтай.
Зрители смогут увидеть работы Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Льва Лагорио, Константина Богаевского, Василия Сурикова, Мартироса Сарьяна, Василия Мешкова, Сергея Дудко, Григория Булгакова, Евгения Посполитаки, Якоба Исаака Рейсдала, Изаака Мушерона, Александра Калама Изака и других.
Иллюстрации в технике монотипия:
«В своих работах художники использовали горные рельефы как основной объект картины, или же, как второстепенный. Горные вершины могли быть скалистыми, острыми или пологими, покрытыми травяным ковром, засыпанные снегом или «голые», но при этом они всегда величественны», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 7 сентября по улице Красной, 13.
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