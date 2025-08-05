Шишкин, Левитан, Суриков. В Краснодаре открылась выставка «Сердце в горах»

В Краснодарском музее имени Коваленко 2 августа открылась выставка «Сердце в горах». В произведения мастеров нашли отражение Эльбрус, Арарат, Уральские горы, Алтай.

«В своих работах художники использовали горные рельефы как основной объект картины, или же, как второстепенный. Горные вершины могли быть скалистыми, острыми или пологими, покрытыми травяным ковром, засыпанные снегом или «голые», но при этом они всегда величественны», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 7 сентября по улице Красной, 13.