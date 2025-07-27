«Живая и зеленая». В Краснодаре откроется выставка живописи и керамики
В Краснодарском выставочном зале представят работы художницы Натальи Спириденковой и керамиста Ольги Шевляковой (0+)
Телеграм-канал Краснодарского выставочного зала сообщил, что 29 июля в 18:00 откроется выставка живописи и керамики «Живая и зеленая». Проект объединил работы художницы Натальи Спириденковой и керамиста Ольги Шевляковой, посвященные природе.
Цифровая живопись и графика:
В экспозиции — пейзажи и декоративные предметы из керамики. Авторы исследуют тему природы через личные воспоминания, культурные коды и свои ощущения.
Выставка продлится до 12 августа по адресу: улица Октябрьская, 51 (второй этаж). Стоимость билетов — 50 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 10 августа будет работать выставка «Крымская импрессия».