«Живая и зеленая». В Краснодаре откроется выставка живописи и керамики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала https://t.me/artzal23/2546
    © Скриншот из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала https://t.me/artzal23/2546

В Краснодарском выставочном зале представят работы художницы Натальи Спириденковой и керамиста Ольги Шевляковой (0+)

Телеграм-канал Краснодарского выставочного зала сообщил, что 29 июля в 18:00 откроется выставка живописи и керамики «Живая и зеленая». Проект объединил работы художницы Натальи Спириденковой и керамиста Ольги Шевляковой, посвященные природе.

Цифровая живопись и графика:

В экспозиции — пейзажи и декоративные предметы из керамики. Авторы исследуют тему природы через личные воспоминания, культурные коды и свои ощущения.

Выставка продлится до 12 августа по адресу: улица Октябрьская, 51 (второй этаж). Стоимость билетов — 50 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 10 августа будет работать выставка «Крымская импрессия».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Развлечения Художники

Новости

«Живая и зеленая». В Краснодаре откроется выставка живописи и керамики
ФК «Краснодар» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона
С 1 августа в Краснодарском крае будут отключать мобильный интернет по графику. Оперштаб назвал это фейком
В Анапе полуторагодовалой Лизе Самарцевой требуется курсовое лучение. Рассказываем, как помочь
Мантры под открытым небом. Сати Казанова выступит с этническим концертом-медитацией в парке «Краснодар»
Цифровая живопись и графика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Фасад в дисперсии»

Лента новостей

Реклама на сайте