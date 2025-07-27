«Живая и зеленая». В Краснодаре откроется выставка живописи и керамики

В Краснодарском выставочном зале представят работы художницы Натальи Спириденковой и керамиста Ольги Шевляковой (0+)

Телеграм-канал Краснодарского выставочного зала сообщил, что 29 июля в 18:00 откроется выставка живописи и керамики «Живая и зеленая». Проект объединил работы художницы Натальи Спириденковой и керамиста Ольги Шевляковой, посвященные природе.

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В экспозиции — пейзажи и декоративные предметы из керамики. Авторы исследуют тему природы через личные воспоминания, культурные коды и свои ощущения.



Выставка продлится до 12 августа по адресу: улица Октябрьская, 51 (второй этаж). Стоимость билетов — 50 рублей.