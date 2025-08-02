Иллюстрации в технике монотипия. В Краснодаре открылась выставка «Мастер и Маргарита»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

В Краснодаре покажут иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» художника Дмитрия Василенко (12+)

В Краснодарском музее имени Коваленко 30 июля открылась выставка «Мастер и Маргарита. Иллюстрации Дмитрия Василенко». Представлены иллюстрации к роману Булгакова, выполненные в технике монотипия.

Зрители смогут увидеть работы «Воланд», «Пилат», «Бегемот», «Круговорот жизни», «Луна», «Бал Воланда» и другие.

Читайте также:

«В работах Дмитрия не конкретный, реальный образ вещи, а иносказание, превращение. Этому содействует избранная автором техника монотипии, в которой использован элемент случайности. Воображение художника придаёт пятнам и росчеркам образность, благодаря ассоциациям будит фантазию зрителя», — рассказали организаторы.

Монотипия — вид печатной графики, в котором изображение создается путем нанесения краски на гладкую поверхность, а затем перенесения его на бумагу. Полученный отпечаток является уникальным, так как тиражирование в этой технике невозможно.

Выставка будет работать до 10 августа по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка живописи и керамики «Живая и зеленая».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Литература Музеи отдых Развлечения События

Новости

Иллюстрации в технике монотипия. В Краснодаре открылась выставка «Мастер и Маргарита»
ZOLOTO, PLC, Symbol и бойз-бенд из ЮАР Internet Girl. В Краснодаре пройдет новый музыкальный фестиваль
В Краснодаре десятилетней Вике Гореловой требуется дорогостоящее обследование. Как ей помочь?
Символ, образ и скрытые смыслы. В Краснодаре состоится лекция об искусстве Древнего Египта
В Краснодарском крае фестивали посвятят борщу, вареникам, разносолам, рису. Узнали расписание
В краснодарских кинотеатрах под другим названием показывают мультфильм «Смурфики»

Лента новостей

Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
Вчера, 12:20
Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
10 историй о Всесвятском кладбище Краснодара
С неба в воду. День ВДВ
31 июля, 12:45
С неба в воду. День ВДВ
История праздника и ежегодная «профилактика» фонтанов в Краснодаре
В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта
Вчера, 12:02
В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта

Реклама на сайте