Иллюстрации в технике монотипия. В Краснодаре открылась выставка «Мастер и Маргарита»

В Краснодаре покажут иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» художника Дмитрия Василенко (12+)

Зрители смогут увидеть работы «Воланд», «Пилат», «Бегемот», «Круговорот жизни», «Луна», «Бал Воланда» и другие.

В Краснодарском музее имени Коваленко 30 июля открылась выставка «Мастер и Маргарита. Иллюстрации Дмитрия Василенко». Представлены иллюстрации к роману Булгакова, выполненные в технике монотипия.

«В работах Дмитрия не конкретный, реальный образ вещи, а иносказание, превращение. Этому содействует избранная автором техника монотипии, в которой использован элемент случайности. Воображение художника придаёт пятнам и росчеркам образность, благодаря ассоциациям будит фантазию зрителя», — рассказали организаторы.

Монотипия — вид печатной графики, в котором изображение создается путем нанесения краски на гладкую поверхность, а затем перенесения его на бумагу. Полученный отпечаток является уникальным, так как тиражирование в этой технике невозможно.

Выставка будет работать до 10 августа по улице Красной, 15.