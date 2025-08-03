В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Принцесса Мононоке»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к аниме «Принцесса Мононоке» © Скриншот видео Rutube-канала «Экспонента фильм»
    Кадр из трейлера к аниме «Принцесса Мононоке» © Скриншот видео Rutube-канала «Экспонента фильм»

9 августа в Краснодаре можно будет посмотреть на большом экране и обсудить с критиком один из самых известных мультфильмов Хаяо Миядзаки

Детский киноклуб «Монитор» анонсировал на 9 августа специальный показ японского полнометражного мультфильма «Принцесса Мононоке» (12+). Улучшенную до качества 4К версию этого аниме 1997 года выпустят в широкий прокат 14 августа в честь 40-летия студии Ghibli.

В центре сюжета — принц Аситака, проклятый после того, как убил демонического кабана, а также выращенная волками девочка Сан, которую называют властительницей духов мщения. После первого выхода на экраны «Принцесса Мононоке» долгое время была самым кассовым фильмом Японии, впоследствии уступив это звание только «Титанику».

На краснодарском спецпоказе 9 августа мультфильм покажут в дубляже «Студийной банды», а потом можно будет обсудить увиденное с автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

Ранее Юга публиковали расписание августовских мастер-классов в Японском саду парка «Краснодар» и сообщали о грядущей премьере спектакля «Яма» по Куприну.

Афиша Дети Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Принцесса Мононоке»
Под Горячим Ключом 130 туристов отрезаны от цивилизации поднявшейся рекой
Мост уплыл, катамаран улетел, автобус упал в реку – в Туапсинском районе разгулялась стихия
На перевал на трассе М-4 «Дон» сошел сель
В Сочи после ночной атаки беспилотников загорелась нефтебаза
Иллюстрации в технике монотипия. В Краснодаре открылась выставка «Мастер и Маргарита»

Лента новостей

Мост уплыл, катамаран улетел, автобус упал в реку
Сегодня, 14:19
Мост уплыл, катамаран улетел, автобус упал в реку
В Туапсинском районе разгулялась стихия
Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
1 августа, 12:20
Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
10 историй о Всесвятском кладбище Краснодара
С неба в воду. День ВДВ
31 июля, 12:45
С неба в воду. День ВДВ
История праздника и ежегодная «профилактика» фонтанов в Краснодаре

Реклама на сайте