В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Принцесса Мононоке»

9 августа в Краснодаре можно будет посмотреть на большом экране и обсудить с критиком один из самых известных мультфильмов Хаяо Миядзаки

Детский киноклуб «Монитор» анонсировал на 9 августа специальный показ японского полнометражного мультфильма «Принцесса Мононоке» (12+). Улучшенную до качества 4К версию этого аниме 1997 года выпустят в широкий прокат 14 августа в честь 40-летия студии Ghibli.

В центре сюжета — принц Аситака, проклятый после того, как убил демонического кабана, а также выращенная волками девочка Сан, которую называют властительницей духов мщения. После первого выхода на экраны «Принцесса Мононоке» долгое время была самым кассовым фильмом Японии, впоследствии уступив это звание только «Титанику».

На краснодарском спецпоказе 9 августа мультфильм покажут в дубляже «Студийной банды», а потом можно будет обсудить увиденное с автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.