История о сильных и слабых женщинах. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Яма» про проституток

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 9 и 10 августа премьерные показы спектакля «Яма». Это итоговая работа актерского курса ACT. LAB 24.

Действие происходит на протяжении лета и осени. Зрители увидят уклад жизни проституток из дома Анна Марковны. Лишенные паспортов девушки терпят побои и оскорбления от владельцев заведения, швейцара и клиентов.

«Этот спектакль — погружение в темные глубины человеческой души, в мир, где отчаяние соседствует с надеждой и поиском света. Приготовьтесь к откровенности и бескомпромиссности», — рассказали организаторы.

Режиссер и мастер курса Ксения Овчинникова пытается ответить на несколько вопросов: что такое истинная свобода, где проходит граница между грехом и искуплением, способна ли любовь спасти даже в самых безнадежных условиях.

Показы пройдут 9 и 10 августа в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.