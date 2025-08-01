Росписи и создание открыток. Японский сад Краснодара объявил мастер-классы на август
В Японском саду в августе будут учить рисовать (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов, которые пройдут в августе. Всех желающих научат расписывать разные объекты.
Расписание:
- 2 августа в 11:00 — роспись свитка в стиле суйбокуга;
- 2 августа в 15:00 — роспись японского веера;
- 6 августа в 15:00 — роспись японского веера «Сакура»;
- 7 августа в 15:00 — роспись свитка суми-э «Чайная церемония»;
- 9 августа в 11:00 — роспись японского раскладного веера сэнсу;
- 9 августа в 15:00 — роспись вазы для сухоцветов;
- 10 августа в 11:00 — роспись веера утива;
- 10 августа в 15:00 — роспись нефритовых зайцев;
- 13 августа в 15:00 — роспись японского свитка «Птицы и сакура»;
- 14 августа в 15:00 — роспись веера утива «Лилии»;
- 17 августа в 11:00 — роспись веера «Бамбук»;
- 17 августа в 15:00 — роспись свитка «Летний пейзаж»;
- 23 августа в 11:00 — создание открытки с копией картины Винсента Ван Гога;
- 23 августа в 15:00 — создание открытки с копией картины Клода Моне;
- 24 августа в 11:00 — создание открытки в стилистике модерна;
- 24 августа в 15:00 — создание открытки с копией картины Поля Гогена.
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Все мастер-классы проходят в Доме медитаций. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
После мероприятия посещение сада не ограничено по времени.
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