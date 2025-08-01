В Кабардино-Балкарии вновь сошел сель. Три тысячи жителей остались без воды

Кабардино-Балкария

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  • © Скриншот из телеграм-канала ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии https://t.me/mchskbr/7937
    © Скриншот из телеграм-канала ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии https://t.me/mchskbr/7937

После схода селя в Тырныаузе из-за повреждения водовода три тысячи человек остались без воды

1 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщила, что в Тырныаузе сошел селевой поток и повредил водопровод. Из-за этого без воды остались три тысячи жителей. Электричество и газ у горожан не отключили.

Власти организовали подвоз воды. На местах повреждений планируют провести ремонт. Когда устранят аварию и вернут воду жителям, в МЧС не уточнили.

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По данным спасателей, в Эльбрусском районе все еще действует режим ЧС, так сель может сойти снова. Близлежащие к эпицентру ЧП дома могут быть подтоплены.

Сотрудники МЧС эвакуировали 342 человека и развернули пункты временного размещения в гостинице и двух школах.

Транспорт может двигаться только по объездной дороге через территорию завода «Гипсолит» со стороны Приэльбрусья. Сотрудники ГИБДД открывают проезд в зависимости от погоды.

Жителей и гостей республики попросили воздержаться от поездки в этом направлении.

Напомним, ранее в Тырныаузе сель сходил 22 июля. Тогда часть города осталась без воды, света и газа.

Как писали Юга.ру, 1 июля в двух районах Краснодарского края реки вышли из берегов. Затопило 20 домов, мост и палаточный лагерь. 

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В Кабардино-Балкарии вновь сошел сель. Три тысячи жителей остались без воды
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