В краснодарских кинотеатрах под другим названием показывают мультфильм «Смурфики»
В краснодарских кинотеатрах показывают мультик про голубых существ в белых колпаках (6+)
Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что в Краснодаре с 26 июля показывают мультфильм «Смурфики в кино». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Сердца трех».
«Семья — это настоящая магия в реальном мире», — говорится в описании фильма.
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«Смурфики в кино» — перезапуск серии фильмов про голубых существ в белых колпаках. Их придумал бельгийский художник Пьер Кюллифор (Пейо). Персонажи впервые появились в комиксах в 1958 году, а затем стали героями мультсериалов, фильмов и компьютерных игр.
В деревне смурфиков у каждого есть свой талант. Он отсутствует только у одного жителя, которого называют Безымянным. Во время прогулки по лесу он получает от говорящей книги магические способности. В деревне Безымянный показывает их Папе Смурфу, которого после этого похищает злой волшебник Разамель. Смурфики отправляются в реальный мир, чтобы спасти его.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 августа в прокат выйдет фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги». Ленту будут демонстрировать под названием «Письма».