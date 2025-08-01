В краснодарских кинотеатрах под другим названием показывают мультфильм «Смурфики»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Смурфики в кино» © Скриншот видео с Rutube-канала Melor Film
    Кадр из трейлера к мультфильму «Смурфики в кино» © Скриншот видео с Rutube-канала Melor Film

В краснодарских кинотеатрах показывают мультик про голубых существ в белых колпаках (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что в Краснодаре с 26 июля показывают мультфильм «Смурфики в кино». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Сердца трех».

«Семья — это настоящая магия в реальном мире», — говорится в описании фильма.

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«Смурфики в кино» — перезапуск серии фильмов про голубых существ в белых колпаках. Их придумал бельгийский художник Пьер Кюллифор (Пейо). Персонажи впервые появились в комиксах в 1958 году, а затем стали героями мультсериалов, фильмов и компьютерных игр.

В деревне смурфиков у каждого есть свой талант. Он отсутствует только у одного жителя, которого называют Безымянным. Во время прогулки по лесу он получает от говорящей книги магические способности. В деревне Безымянный показывает их Папе Смурфу, которого после этого похищает злой волшебник Разамель. Смурфики отправляются в реальный мир, чтобы спасти его.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 августа в прокат выйдет фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги». Ленту будут демонстрировать под названием «Письма».

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В краснодарских кинотеатрах под другим названием показывают мультфильм «Смурфики»
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